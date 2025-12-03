ÖSV-Adler hat nach Sturz Weltcupticket im Visier

Am 13. und 14. Dezember startet der Conticup der Skispringer mit zwei Bewerben im finnischen Ruka in die Schneesaison. Dort geht es auch gleich wieder um ein fixes Weltcupticket für die nächsten Springen. Einer der da scharf drauf ist, ist der Vorarlberger Niklas Bachlinger, der im Sommer in der GP-Wertung Rang drei holen konnte. Dabei verlief seine Vorbereitung turbulent.
„Der verpasste Quotenplatz für den Weltcupauftakt in Skandinavien war am Ende schnell abgehakt“, verrät Niklas Bachlinger. Zumal der Schoppernauer sehr viel Positives aus dem Sommer 2025 mitnehmen konnte. Für Rang 3 in der Grand Prix-Endwertung gab es 14.000 Euro an Preisgeld – vor Steuer – und dank seiner tollen Leistungen, hat der 23-Jährige seit Mitte Oktober das Logo des größten österreichischen Sauergemüseherstellers auf seinem knallgrünen Helm. Damit will er schon bald zu neuen Höhenflügen ansetzen.
Heftiger Sturz in Bischofshofen
Doch bevor am dritten Adventwochenende in Ruka (Fin) der Conticup auf Schnee weitergeht, hatte der Doppel-Juniorenweltmeister von 2021 vor zwei Wochen in Bischofshofen eine Schrecksekunde zu überstehen. „Gleich beim ersten Sprung habe ich bei der Landung einen Salto gemacht“, erzählt Niklas. „Ich habe da einen neuen Schuh ausprobiert und die Matten waren wahrscheinlich zudem noch etwas trocken. Am Ende hatte ich sehr großes Glück. Außer ein paar muskulären Problemen, die mir unser Physio aber rausmassiert hat und dem linken Knie, das etwas gezwickt hat, ist nichts passiert und ich bin dann am nächsten Tag auch gleich wieder auf die Schanze gegangen.“
Von Seefeld nach Finnland
Aktuell bereitet sich der Bregenzerwälder in Seefeld, wo er seine allerersten Schneesprünge der Saison absolviert hat, vor. „Kommenden Mittwoch fliegen wir dann nach Ruka, wo wir vor den zwei Springen noch Trainings absolvieren“, erklärt Bachlinger, der für den es in Lappland gleich um die nächste Chance auf einen Quotenplatz im Weltcup geht. „Die Karten werden neu gemischt, ich gehe davon aus, dass jeder bei uns im Team eine Chance hat. Ich werde aber alles dafür tun, dass am Ende ich die Nase vorne habe.“
