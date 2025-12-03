Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nächste Chance wartet

ÖSV-Adler hat nach Sturz Weltcupticket im Visier

Vorarlberg
03.12.2025 18:55
(Bild: EPA/Grzegorz Momot)

Am 13. und 14. Dezember startet der Conticup der Skispringer mit zwei Bewerben im finnischen Ruka in die Schneesaison. Dort geht es auch gleich wieder um ein fixes Weltcupticket für die nächsten Springen. Einer der da scharf drauf ist, ist der Vorarlberger Niklas Bachlinger, der im Sommer in der GP-Wertung Rang drei holen konnte. Dabei verlief seine Vorbereitung turbulent.

0 Kommentare

„Der verpasste Quotenplatz für den Weltcupauftakt in Skandinavien war am Ende schnell abgehakt“, verrät Niklas Bachlinger. Zumal der Schoppernauer sehr viel Positives aus dem Sommer 2025 mitnehmen konnte. Für Rang 3 in der Grand Prix-Endwertung gab es 14.000 Euro an Preisgeld – vor Steuer – und dank seiner tollen Leistungen, hat der 23-Jährige seit Mitte Oktober das Logo des größten österreichischen Sauergemüseherstellers auf seinem knallgrünen Helm. Damit will er schon bald zu neuen Höhenflügen ansetzen.

Heftiger Sturz in Bischofshofen
Doch bevor am dritten Adventwochenende in Ruka (Fin) der Conticup auf Schnee weitergeht, hatte der Doppel-Juniorenweltmeister von 2021 vor zwei Wochen in Bischofshofen eine Schrecksekunde zu überstehen. „Gleich beim ersten Sprung habe ich bei der Landung einen Salto gemacht“, erzählt Niklas. „Ich habe da einen neuen Schuh ausprobiert und die Matten waren wahrscheinlich zudem noch etwas trocken. Am Ende hatte ich sehr großes Glück. Außer ein paar muskulären Problemen, die mir unser Physio aber rausmassiert hat und dem linken Knie, das etwas gezwickt hat, ist nichts passiert und ich bin dann am nächsten Tag auch gleich wieder auf die Schanze gegangen.“

Lesen Sie auch:
Der Schoppernauer Niklas Bachlinger präsentierte sich in der Sommersaison ganz stark.
Ländle-Adler
Niklas Bachlinger nimmt viel aus dem Sommer mit
30.10.2025
Disqualifikation nervt
Bachlinger segelt auf den Spuren von Morgenstern
22.09.2025
Im Camper in Italien
ÖSV-Überraschungsmann hat den Weltcup-Masterplan
08.09.2025

Von Seefeld nach Finnland
Aktuell bereitet sich der Bregenzerwälder in Seefeld, wo er seine allerersten Schneesprünge der Saison absolviert hat, vor. „Kommenden Mittwoch fliegen wir dann nach Ruka, wo wir vor den zwei Springen noch Trainings absolvieren“, erklärt Bachlinger, der für den es in Lappland gleich um die nächste Chance auf einen Quotenplatz im Weltcup geht. „Die Karten werden neu gemischt, ich gehe davon aus, dass jeder bei uns im Team eine Chance hat. Ich werde aber alles dafür tun, dass am Ende ich die Nase vorne habe.“ 

Porträt von Peter Weihs
Peter Weihs
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
-2° / 2°
Symbol bedeckt
Bludenz
-2° / 0°
Symbol wolkig
Dornbirn
1° / 2°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
-2° / 1°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Danylo K. (kl. Bild) starb im Auto seines Vaters am Marlen-Haushofer-Weg.
Schockierende Details
Darum wurde Danylo K. (21) gefoltert und verbrannt
Vor der Verhandlung am Landesgericht Feldkirch würdigten sich die einst befreundeten Damen ...
Prügelei um 100 Euro
Eskalierter Damenabend bringt „Furien“ vor Gericht
Keine Annäherung zwischen der russischen (rechts) und der US-amerikanischen Seite
Stundenlanges Treffen
„Frieden in der Ukraine nicht näher gekommen“
Bereits mehr als jede zweite Gemeinde in Österreich nimmt nicht genug ein, um die Versorgung der ...
Umlagen gestiegen
Mehr als jede zweite Gemeinde nimmt zu wenig ein
Die Wut der Demonstranten entlud sich auch auf die Sicherheitskräfte. 
„Mafia regiert“
Aufruhr in Bulgarien vor Euro-Beitritt
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
310.344 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Gericht
Polizist erschießt Dieb: Körperkamera filmt mit
156.680 mal gelesen
Nur Tage vor dem Vorfall wurde der Mann mit einer Axt straffällig.
Society International
Gottschalk schockt mit Diagnose: „Ich habe Krebs“
152.249 mal gelesen
Moderator Thomas Gottschalk ist schwer krank. 
Außenpolitik
Putin: „Wir sind bereit, wenn Europa Krieg will!“
1100 mal kommentiert
Putin erhebt wieder einmal den Zeigefinger Richtung Europa.
Innenpolitik
Auslandsreise um 7000 Euro: ÖVP und SPÖ außer sich
799 mal kommentiert
FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker befindet sich auf parlamentarischer Mission in Kuala ...
Innenpolitik
FPÖ-General jettet für KI-Gipfel nach Kuala Lumpur
639 mal kommentiert
Die FPÖ kritisierte viele Auslandsreisen der Regierer. Ihr General weilt in Kuala Lumpur.
Mehr Vorarlberg
Nächste Chance wartet
ÖSV-Adler hat nach Sturz Weltcupticket im Visier
Keinen Arzt gerufen
Warum Tierquäler mit milden Strafen davonkamen
ÖVP „verschnupft“
Nach Legionellenfällen: Zoff um AGES-Bericht
Theaterpremiere
Tempo machen mit dem aktionstheater ensemble
„Gefahr in Verzug“
Polnischer Schrott-Lkw aus dem Verkehr gezogen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf