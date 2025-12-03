ÖSV-Adler hat nach Sturz Weltcupticket im Visier

Heftiger Sturz in Bischofshofen

Doch bevor am dritten Adventwochenende in Ruka (Fin) der Conticup auf Schnee weitergeht, hatte der Doppel-Juniorenweltmeister von 2021 vor zwei Wochen in Bischofshofen eine Schrecksekunde zu überstehen. „Gleich beim ersten Sprung habe ich bei der Landung einen Salto gemacht“, erzählt Niklas. „Ich habe da einen neuen Schuh ausprobiert und die Matten waren wahrscheinlich zudem noch etwas trocken. Am Ende hatte ich sehr großes Glück. Außer ein paar muskulären Problemen, die mir unser Physio aber rausmassiert hat und dem linken Knie, das etwas gezwickt hat, ist nichts passiert und ich bin dann am nächsten Tag auch gleich wieder auf die Schanze gegangen.“