Wohnungsnot im Ländle: Regierung im „Tiefschlaf“

Ausbau des gemeinnützigen Wohnbaus gefordert

Ganz ähnlich sehen das auch Vorarlbergs Sozialdemokraten: „Das ist kein Randproblem mehr, sondern ein massives sozialpolitisches Versagen der Landesregierung,“ erklärt dazu SPÖ-Klubobmann Mario Leiter. Besonders besorgniserregend ist für die SPÖ der hohe Anteil an betroffenen Minderjährigen. „Wenn jedes dritte betroffene Schicksal ein Kind ist, dann steht das in krassem Widerspruch zum eigenen Anspruch der Landesregierung, Vorarlberg zum chancenreichsten Land für Kinder zu machen“, sagt der Sozialdemokrat. Auch die SPÖ fordert einmal mehr einen deutlichen Ausbau des gemeinnützigen Wohnbaus. „Die Zahlen zeigen klar, dass gemeinnützige Wohnungen stabilisieren. Genau dort muss das Land massiv investieren, statt weiter auf halbe Maßnahmen zu setzen“, sagt Leiter.