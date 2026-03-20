Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Harsche Kritik

Wohnungsnot im Ländle: Regierung im „Tiefschlaf“

Vorarlberg
20.03.2026 16:55
Bernie Weber nimmt die Landesregierung in die Pflicht.
Bernie Weber nimmt die Landesregierung in die Pflicht.(Bild: Grüne Vorarlberg)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Die am Freitag veröffentlichten Zahlen zur Wohnungsnot in Vorarlberg haben Bestürzung ausgelöst. Die Oppositionsparteien ließen nicht lange mit Kritik an der Landesregierung auf sich warten.   

0 Kommentare

Fast 3000 Personen nutzten im vergangenen Jahr die Angebote der ARGE Wohnungslosenhilfe - so viele wie noch nie zuvor. Eine Entwicklung, die der Grünen-Wohnbausprecher Bernie Weber als „katastrophal“ und „nicht hinnehmbar“ bezeichnet. „Dass immer mehr Menschen in Vorarlberg von Wohnungslosigkeit betroffen sind, sollte die schwarz-blaue Landesregierung aus ihrem Tiefschlaf wecken. Es braucht dringend eine Offensive für gemeinnützigen Wohnbau,“ sagt er. 

Er fordert die Landesregierung auf, massiv in den gemeinnützigen Wohnbau zu investieren. Denn die jüngsten Erhebungen zeigen auf, dass die finanzielle Lage für Menschen, die in gemeinnützigen Wohnungen leben, besser ist. „Es ist angesichts der prekären Lage absolut unverständlich, dass die schwarz-blaue Landesregierung beim gemeinnützigen Wohnbau kürzt und stattdessen Millionen für Straßen und Tunnel verpulvert“, ärgert sich Weber.

Lesen Sie auch:
Symbolbild.
Reiches Ländle?
Immer mehr Menschen von Wohnungsnot betroffen
20.03.2026

Ausbau des gemeinnützigen Wohnbaus gefordert
Ganz ähnlich sehen das auch Vorarlbergs Sozialdemokraten: „Das ist kein Randproblem mehr, sondern ein massives sozialpolitisches Versagen der Landesregierung,“ erklärt dazu SPÖ-Klubobmann Mario Leiter. Besonders besorgniserregend ist für die SPÖ der hohe Anteil an betroffenen Minderjährigen. „Wenn jedes dritte betroffene Schicksal ein Kind ist, dann steht das in krassem Widerspruch zum eigenen Anspruch der Landesregierung, Vorarlberg zum chancenreichsten Land für Kinder zu machen“, sagt der Sozialdemokrat. Auch die SPÖ fordert einmal mehr einen deutlichen Ausbau des gemeinnützigen Wohnbaus. „Die Zahlen zeigen klar, dass gemeinnützige Wohnungen stabilisieren. Genau dort muss das Land massiv investieren, statt weiter auf halbe Maßnahmen zu setzen“, sagt Leiter.  

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
20.03.2026 16:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 10°
Symbol wolkenlos
Bludenz
0° / 14°
Symbol heiter
Dornbirn
1° / 13°
Symbol heiter
Feldkirch
-1° / 14°
Symbol wolkenlos

krone.tv

E-Mopeds werden ab Oktober unter die Kategorie der Kraftfahrzeuge gereiht (Symbolbild).
Strengere Regeln fix
E-Mopeds dürfen keine Fahrradwege mehr benutzen
Fund in Flughafen-Shop
Kunde entdeckt zwischen Stofftieren Beutelratte
„Explosiver Charakter”
England: Rasanter Meningitis-Ausbruch beispiellos
Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
173.345 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
165.451 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
137.574 mal gelesen
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Außenpolitik
Orbán mit Öl-Ultimatum, EU reagiert ungewöhnlich
1962 mal kommentiert
Kein Öl, kein Deal: Viktor Orbán inszeniert sich im Rahmen des Wahlkampfs in Ungarn auch auf der ...
Wirtschaft
Iran-Angriffe lassen Gaspreise jetzt explodieren
1009 mal kommentiert
Die Anlage in Ras Laffan wurde in der Nacht massiv von ballistischen Raketen aus dem Iran ...
Innenpolitik
„Billiger Aktionismus“ der Regierung ist zu billig
868 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Harsche Kritik
Wohnungsnot im Ländle: Regierung im „Tiefschlaf“
Spritsparen
Mit Fotovoltaik-Anlage E-Autos selber laden
In letzten 20 Jahren
Hälfte der Vorarlberger Gletscher ist verschwunden
Sekundenschlaf
Kleinbus rammte in Egg Baum neben Haltestelle
In Pleite geschlittert
Hausmeister und Gebäudereiniger insolvent
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf