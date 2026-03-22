Beklemmend: Eine Familie mit Namen Turteltaub

Es geschieht in einer kalten Märznacht. Im noch tief bäuerlichen Dornbirn-Hatlerdorf ist alles still. Kaum ein Licht brennt in den Stuben. Plötzlich vernimmt man ein Johlen und Gelächter. Ein kleiner Trupp von Männern und Halbwüchsigen strebt in Richtung Lustenauerstraße. Alkohol ist mit im Spiel. Die Stimmen werden erregter. Beim Haus mit der Nummer 3 angekommen, dringen die Männer bis an die Haustür und fangen an, Radau zu schlagen. Die Familie Turteltaub, die dort zur Miete wohnt, schreckt aus dem Schlaf. Der dreijährige Hans weint. Sein sechsjähriger Bruder versucht, ihn zu beruhigen.