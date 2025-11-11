Kindergarten-Personal ist verärgert über Politik

Schleppender Ausbau in Graz

Der Bildungslandesrat sagt: „Der Ausbau der Kinderbetreuungseinrichtungen schreitet quer durch die Steiermark – mit Ausnahme der Landeshauptstadt – gut voran.“ Die demografische Entwicklung und die Ankündigung eines zweiten verpflichtenden Kindergartenjahres sorgen jedoch für Handlungsbedarf. „Grundsätzlich gilt es festzuhalten, dass sich die Landesregierung klar weiterhin zur Absenkung der Gruppengröße bekennt und sich deshalb bewusst zu einer Streckung der Absenkung statt einer Aussetzung – wie dies etwa in Kärnten der Fall ist – entschlossen hat.“