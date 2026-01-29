„Ohne den Bau kommt die Wirtschaft nicht in Fahrt“

Und für heuer hat sich die neue schwarz-blaue Koalition nicht einmal ein konkretes Ziel gesteckt: „Ohne klare Ziele gibt es keine Planungssicherheit – weder für die Menschen noch für Betriebe“, bemängelt Muchitsch im Interview mit der „Krone Vorarlberg“. Der gemeinnützige Wohnbau sei kein bloßer Kostenfaktor, sondern ein sozialer und wirtschaftlicher Stabilitätsanker. „Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten ist Investieren wichtiger als Sparen“, so Muchitsch. „Investitionen in Wohnbau, Sanierung und Infrastruktur kurbeln die Wirtschaft an und sichern Jobs. Ohne den Bau wird auch die Gesamtwirtschaft nicht in Fahrt kommen. Jetzt ist die Zeit, zu handeln – und nicht, um zu kürzen.“