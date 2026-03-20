Büstenhalter wurde zum geheimen Kokain-Depot

„Der Sohn hat das Suchtgift beschafft und es dann Subdealern übergeben“, sagt Breiteneder. Diese „Läufer“, die in Mietwohnungen untergebracht waren und sich meist nicht lange in Österreich aufhielten, soll der Vater chauffiert und das Geld dann kassiert haben. Breiteneder: „Die Ermittlungen waren sehr schwierig, es gab von den Subdealern keine Bereitschaft, mit uns zusammenzuarbeiten.“