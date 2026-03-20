AC/DC-Gitarrist Stevie Young im Krankenhaus 

„Guter Dinge“

„Stevie geht es gut und er ist guter Dinge. Er freut sich darauf, am Montag wieder auf der Bühne zu stehen“, hieß es weiter. Stevie Young war der Band im September 2014 beigetreten und ersetzt seinen Onkel Malcolm Young, der aus gesundheitlichen Gründen seit 2014 nicht mehr in der Band sein konnte und 2017 starb.