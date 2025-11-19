Hepatitis A: Infektionszahlen heuer verdreifacht

Zur Immunisierung steht ein allgemein sehr gut verträglicher Totimpfstoff zur Verfügung, der oft auch als Kombinationsimpfstoff mit Hepatitis B erhältlich ist. „Gerade in einer Millionenstadt wie Wien, wo Infektionen sich rasch verbreiten können, ist eine hohe Durchimpfungsrate zum sogenannten Herdenschutz unerlässlich“, betonte Kamaleyan-Schmied. Die Politik sei gefordert, die bestehende Impflücke zu schließen.