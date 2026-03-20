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Sprayer am Werk

Nächste Kirche geriet ins Visier von Vandalen

Tirol
20.03.2026 09:22
Erneut muss die Polizei nach einem Vandalenakt an einem Gotteshaus ermitteln (Symbolbild).
Erneut muss die Polizei nach einem Vandalenakt an einem Gotteshaus ermitteln (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Im Tiroler Absam (Bezirk Innsbruck-Land) wurden zwei Kinder im Alter von 7 und 10 Jahren ausgeforscht, die am vergangenen Wochenende in einer Kirche im Ort eine Spur der Verwüstung gezogen hatten. Jetzt wurde ein weiterer Fall von Vandalismus an einem Gotteshaus bekannt – diesmal in Osttirol. Die Polizei sucht Zeugen!

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Die Filialkirche zur Heiligen Dreifaltigkeit in Strassen (Bezirk Lienz) wurde ebenfalls zur Zielscheibe von Vandalen. Vermutlich dürften die Täter auch bereits am vergangenen Wochenende zugeschlagen haben – in der Nacht auf Samstag, wie die Polizei jetzt berichtete.

Ermittler hoffen jetzt auf Hinweise
Die Vandalen verunstalteten das Gotteshaus mit Farbspray, wie es vonseiten der Ermittler hieß. Der Schaden wird mit einem dreistelligen Eurobetrag beziffert. Die Polizei hat Ermittlungen zur Ausforschung der Täter aufgenommen und hofft auf Hinweise (Tel. 059 133/7238, PI Sillian).

Kinder nach Vandalenakt entlarvt
Ein ähnlicher Fall sorgte diese Woche bereits in Absam für Aufsehen und Kopfschütteln. Zunächst unbekannte Vandalen hatten am Sonntagabend in der Pfarrkirche in Absam-Eichat für eine Verwüstung gesorgt.

Die Polizei konnte zwei Tage später zwei Verdächtige ausforschen. Kinder im Alter von sieben und zehn Jahren!

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Nach der Klärung des Falles meldete sich auch Pfarrer Martin Chukwu zu Wort. In einer Stellungnahme meinte er unter anderem: „Der Vorfall in unserer Pfarrkirche hat uns sehr betroffen gemacht. Umso mehr ist es für uns als Pfarrteam eine Erleichterung, dass keine gezielte Bosheit oder kirchenfeindliche Absicht hinter den Handlungen steckt.“

Man sei dankbar, dass der Vorfall so rasch aufgeklärt werden konnte – und vor allem, dass kein Mensch zu Schaden gekommen ist.

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