Nächste Kirche geriet ins Visier von Vandalen

Nach der Klärung des Falles meldete sich auch Pfarrer Martin Chukwu zu Wort. In einer Stellungnahme meinte er unter anderem: „Der Vorfall in unserer Pfarrkirche hat uns sehr betroffen gemacht. Umso mehr ist es für uns als Pfarrteam eine Erleichterung, dass keine gezielte Bosheit oder kirchenfeindliche Absicht hinter den Handlungen steckt.“