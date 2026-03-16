Vandalen wüteten in Tiroler Kirche: Zeugen gesucht

Blumenvase, Gesangsbücher zerstört

Unter anderem sei unter einem Kruzifix eine Blumenvase mit Kunstblumen zerstört worden. Zudem wurden aus Gesangsbüchern „Gotteslob“ Seiten herausgerissen und Kärtchen mit religiösen Abbildungen in Brand gesetzt. „Zusätzlich wurden zwei Flaschen mit Desinfektionsmittel über die Gegenstände ausgeleert“, schildert die Polizei.