Vandalen wüteten in Tiroler Kirche: Zeugen gesucht

Manchen ist offenbar gar nichts mehr heilig: Unbekannte Vandalen trieben am Sonntagabend in einer Kirche im Tiroler Absam (Bezirk Innsbruck-Land) ihr Unwesen. Die Täter setzten unter anderem Bilder in Brand, rissen Seiten aus Gesangsbüchern und schütteten den Weihwasserkessel aus.
Schauplatz des dreisten Vandalenaktes war die Pfarrkirche Absam-Eichat. Zwischen 17.30 und 18.45 Uhr schlugen dort die Täter zu – und sie hinterließen eine regelrechte Spur der Verwüstung!
Blumenvase, Gesangsbücher zerstört
Unter anderem sei unter einem Kruzifix eine Blumenvase mit Kunstblumen zerstört worden. Zudem wurden aus Gesangsbüchern „Gotteslob“ Seiten herausgerissen und Kärtchen mit religiösen Abbildungen in Brand gesetzt. „Zusätzlich wurden zwei Flaschen mit Desinfektionsmittel über die Gegenstände ausgeleert“, schildert die Polizei.
Auch Bücherseiten in Brand gesetzt
Doch damit nicht genug: Im Bereich der Opferkerzen wurden Gotteslob-Bücher angezündet und der Inhalt eines Weihwasserkessels ausgeschüttet. Auch die Weihwasserspender im Eingangsbereich der Kirche seien entleert worden.
Ermittler hoffen auf Zeugenhinweise
Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft dabei auf Zeugenhinweise.
Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden ersucht, sich bei der Polizeiinspektion Hall in Tirol unter der Telefonnummer 059 133/7110 zu melden.
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