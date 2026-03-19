Kinder verwüsteten Kirche: Jetzt spricht Pfarrer

„Wege der Vergebung und Versöhnung gehen“

Auch innerhalb der Pfarre hatte der Fall freilich für Verunsicherung gesorgt. Doch jetzt könne man wieder aufatmen. „Der Vorfall in unserer Pfarrkirche hat uns sehr betroffen gemacht. Umso mehr ist es für uns als Pfarrteam eine Erleichterung, dass keine gezielte Bosheit oder kirchenfeindliche Absicht hinter den Handlungen steckt“, erklärt Pfarrer Martin Chukwu.