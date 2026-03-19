Diese Kostenspirale löst der Iran-Krieg aus

Die nächste Eskalationsstufe im Iran-Krieg ist erreicht, Angriffe lassen den Gaspreis stark steigen. Die Angst vor der Rückkehr der hohen Inflation ist wieder da, denn Energie treibt überall die Preise.
US-Präsident Donald Trump droht mit der kompletten Zerstörung des iranischen Gasfelds „South Pars“. Zuvor meldete Katar einen iranischen Angriff auf den Flüssiggas-Komplex Ras Laffan; Die Reparaturen werden Jahre dauern. Katar ist de facto vom Flüssiggas-Weltmarkt abgeschnitten. Die nächste Eskalation im Iran-Krieg ist gezündet.
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