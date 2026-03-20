EU will Ukraine-Kredit trotz Blockade zahlen

Theoretisch wäre es auch möglich, dass Orban die Stimmrechte in der EU entzogen werden. Noch kann er sich jedoch sicher sein, dass eine solche Entscheidung wegen eines Vetos des slowakischen Ministerpräsidenten Robert Fico nicht zustande kommen würde. Die Slowakei ist wie Ungarn noch immer Abnehmer von russischem Öl und leidet ebenfalls unter dem Ausfall der Lieferungen über die Druschba-Pipeline. Ungarns Regierung wirft der ukrainischen vor, eine Wiederaufnahme des Betriebs zu verhindern. Kiew weist diese Vorwürfe zurück und erklärt, die Pipeline sei wegen russischer Angriffe nicht nutzbar. Die Reparaturen würden in ungefähr eineinhalb Monaten abgeschlossen sein.