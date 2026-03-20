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Großprojekte in Seekirchen sind fast fertig

Salzburg
20.03.2026 19:00
Pieringer vor der neu gebauten Mittelschule.
Pieringer vor der neu gebauten Mittelschule.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Felix Roittner
Von Felix Roittner

Der letzte Teil des Schulzentrums – der Neubau der Mittelschule – wird heuer nach den Sommerferien eröffnet. Ein wichtiger Hochbehälter soll die Wasser-Versorgung absichern. Auch Wünsche aus der Bevölkerung können nach und nach umgesetzt werden.

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Gute Nachrichten für Seekirchen! Zwei wichtige und teure Projekte in der Stadt werden heuer fertiggestellt. So wird der Trinkwasser-Hochbehälter in Hipping finalisiert und der Neubau im Schulzentrum wird in Betrieb genommen. „Da finden die ersten Übersiedlungsarbeiten in der Mittelschule ab Mai statt“, freut sich Bürgermeister Konrad Pieringer (ÖVP).

Auch der provisorische Lehrer-Parkplatz vor dem Schulzentrum wird in einen fixen umgewandelt. Interessant: Die derzeitige Containerlösung auf dem Gelände wird nicht abgebaut, sondern bleibt als Notreserve vorhanden. Durch den starken Zuzug in die Bezirkshauptstadt sind genaue Bedarfseinschätzungen schwer möglich. Es befindet sich ja auch die größte Volksschule Westösterreichs mit mehr als 400 Schülern in der Wallerseestadt. Insgesamt sind in den vergangenen Jahren 56 Millionen Euro in das Projekt geflossen. Rund 60 Prozent musste Seekirchen selbst stemmen.

(Bild: Andreas Tröster)

Auch wenn die finanzielle Not in Seekirchen nicht groß ist, spürt die Stadt aber die negative Entwicklung. „Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben geht immer weiter auseinander“, berichtet der Ortschef.

Die Wünsche der Bürger können teils erfüllt werden
So sind in den vergangenen Jahren die Ausgaben, wie etwa für Personal, um 50 Prozent gestiegen. Die Einnahmen hingegen nur um zehn Prozent. „Wir haben auch schon Förderungen kürzen müssen und schauen immer, wo wir noch effizienter werden können,“ so Pieringer.

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Einige Dinge auf der Wunschliste der Bürger sollen sich in Zukunft trotzdem erfüllen. So bekommen die Tennisspieler zwei zusätzliche Allwetterplätze. Ebenso sollen ein Eislaufplatz, eine Padel-Tennisanlage und ein Calisthenics-Park entstehen. „Wir werden die Sachen, je nach finanziellem Spielraum, nach und nach umsetzen“, erklärt Pieringer.

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