Großprojekte in Seekirchen sind fast fertig

Auch der provisorische Lehrer-Parkplatz vor dem Schulzentrum wird in einen fixen umgewandelt. Interessant: Die derzeitige Containerlösung auf dem Gelände wird nicht abgebaut, sondern bleibt als Notreserve vorhanden. Durch den starken Zuzug in die Bezirkshauptstadt sind genaue Bedarfseinschätzungen schwer möglich. Es befindet sich ja auch die größte Volksschule Westösterreichs mit mehr als 400 Schülern in der Wallerseestadt. Insgesamt sind in den vergangenen Jahren 56 Millionen Euro in das Projekt geflossen. Rund 60 Prozent musste Seekirchen selbst stemmen.