Taxenbach ist stolz auf seine Mini-Busse

45.000 Euro für Mikro-Öffis

Aus diesem Grund ist Bürgermeister Johann Gassner (ÖVP) stolz, hier eine Lösung gefunden zu haben: „Wir haben lang daran gearbeitet, unsere Bürger vom Berg in den Ort, zu den Öffi-Haltestellen und zu den Bahnhöfen zu bringen.“ Mit dem neuen Mikro-Öffi-System – gemeinsam mit Lend und Dienten – funktioniert das. 45.000 Euro lässt sich die Gemeinde das kosten. Gassner erklärt: „Wir haben so 25 zusätzliche Haltestellen geschaffen. Und es wird super angenommen, ich habe sehr viele positive Rückmeldungen bislang.“