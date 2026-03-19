Salzburger Sportklubs fehlt eine Menge Geld

Football: Mit dem Schmuckkästchen „Ducks Pond“ in Liefering zählen die Salzburg Ducks infrastrukturell europaweit zur ersten Liga. Kapital konnten die Enten daraus aber noch nicht schlagen. Sowohl die Herren als auch die Damen spielen zwar in der ersten Liga. Aber: In der Austrian Football League ging die sportliche Entwicklung nach einer vielversprechenden Debütsaison in die falsche Richtung. Die letzte Spielzeit schloss man auf dem letzten Rang ab. Die Frauen waren zwar schon öfters im Finale, in der Division Ladies spielten aber auch nur vier Teams mit – nächste Saison gar nur mehr drei.