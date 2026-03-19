Salzburger Sportklubs fehlt eine Menge Geld

Salzburgs Handballer und Basketballer können von der 1. Bundesliga wegen der Finanzsituation nur träumen. Die Footballer der Salzburg Ducks haben ganz andere Sorgen. Ein Überblick.
Die PSVBG entschied sich aus finanziellen Gründen für den Abstieg des Damenteams aus der obersten Volleyball-Spielklasse. Damit geht dem Sportland Salzburg ein weiterer Bundesligist verloren. Die „Krone“ blickte auf weitere Mannschaftssportarten und wie es um die heimischen Vereine bestellt ist.
Handball: Der UHC Salzburg spielt in der HLA Challenge West. Die erste Liga, in der sonst jedes andere Bundesland bis auf das Burgenland zumindest durch ein Team vertreten ist, ist weit entfernt. Um das Budget für die oberste Spielklasse aufzustellen, bräuchte es den aktuellen Hauptsponsor gleich in zehnfacher Ausführung. „Wir bewegen uns jedes Jahr so, dass wir durchkommen“, erklärt Obmann Thomas Manhart.
Basketball: Die BBU Salzburg-Herren dümpeln seit Jahren in der sportlich eher unattraktiven 2. Bundesliga herum, verpassten in dieser Saison gar den Einzug in die Play-offs. „Nicht zufriedenstellend“, betitelt Trainer Christian Ponz das Abschneiden. Vom Plan ehestmöglich aufzusteigen ist man mittlerweile meilenweit entfernt. „Aber dazu würden uns ohnehin die finanziellen Mittel fehlen“, sagt Ponz, der trotzdem der Meinung ist, dass die Stadt Salzburg das Potenzial hätte, in der 1. Basketball-Liga zu spielen: „Langfristig muss das schon das Ziel sein.“
Football: Mit dem Schmuckkästchen „Ducks Pond“ in Liefering zählen die Salzburg Ducks infrastrukturell europaweit zur ersten Liga. Kapital konnten die Enten daraus aber noch nicht schlagen. Sowohl die Herren als auch die Damen spielen zwar in der ersten Liga. Aber: In der Austrian Football League ging die sportliche Entwicklung nach einer vielversprechenden Debütsaison in die falsche Richtung. Die letzte Spielzeit schloss man auf dem letzten Rang ab. Die Frauen waren zwar schon öfters im Finale, in der Division Ladies spielten aber auch nur vier Teams mit – nächste Saison gar nur mehr drei.
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