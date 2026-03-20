Wenn der Kumpel und frühere Co-Trainer Gegner ist

Sturm-Trainer Fabio Ingolitsch trifft am Freitag (19.30) erstmals auf seinen „Ex-Co“ Daniel Beichler. Beide waren in Salzburg einst ein gutes Gespann – der jüngste Coach der Liga aber will seinen ersten Sieg gegen die Bullen.
Österreichs Fußball-Meister hieß in den letzten zwölf Bundesliga-Saisonen entweder Sturm oder Salzburg – auch am Freitag ist der Schlager der Champions in Graz-Liebenau wohl wieder ausverkauft, im Vorverkauf gingen 15.000 Tickets weg. Erstmals trifft der gebürtige Salzburger Fabio Ingolitsch mit Sturm auf Ex-Klub Red Bull und auf seinen ehemaligen Co-Trainer Daniel Beichler, gegen dessen zuletzt schwächelnde Torfabrik (Ladehemmung in den letzten vier Partien) er die Tabellenführung verteidigen will.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.