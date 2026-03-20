Wenn der Kumpel und frühere Co-Trainer Gegner ist

Österreichs Fußball-Meister hieß in den letzten zwölf Bundesliga-Saisonen entweder Sturm oder Salzburg – auch am Freitag ist der Schlager der Champions in Graz-Liebenau wohl wieder ausverkauft, im Vorverkauf gingen 15.000 Tickets weg. Erstmals trifft der gebürtige Salzburger Fabio Ingolitsch mit Sturm auf Ex-Klub Red Bull und auf seinen ehemaligen Co-Trainer Daniel Beichler, gegen dessen zuletzt schwächelnde Torfabrik (Ladehemmung in den letzten vier Partien) er die Tabellenführung verteidigen will.