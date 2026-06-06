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Los geht‘s ab 8. Juni

Überschall-Training der Eurofighter-Piloten

Niederösterreich
06.06.2026 14:30
Ab dem 8. Juni wird auch hierzulande in Überschallgeschwindigkeit trainiert.
Ab dem 8. Juni wird auch hierzulande in Überschallgeschwindigkeit trainiert.(Bild: Markus Zinner/Bundesheer)
Porträt von Petra Weichhart
Von Petra Weichhart

Von 8. bis 19. Juni üben die österreichischen Luftstreitkräfte Flüge in Überschallgeschwindigkeit. Pro Tag sind zwischen 8 und 16 Uhr jeweils zwei Überschallflüge geplant. An Wochenenden finden keine Trainingsflüge statt.

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Ab kommenden Montag trainieren Eurofighter-Piloten auch hierzulande schneller als der Schall. Unter der Woche sind bis 19. Juni zwei Flüge pro Tag geplant. Die Piloten trainieren dabei unter realen körperlichen Belastungen, welche im Simulator nicht dargestellt werden können.

Die Überschallgeschwindigkeit beginnt bei etwa 1200 km/h. Wenn sich ein Eurofighter dieser Geschwindigkeit nähert, dann kommt es zu Stoßwellen am Flugzeug. Diese können auf dem Boden als Überschallknall wahrgenommen werden.

Maßnahmen, um den bodennahen Schall zu reduzieren, wurden gesetzt. Dazu zählt etwa eine Überschallflughöhe von mehr als 12.500 Metern.

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Ministerin: Unverzichtbarer Teil des Trainings
„Das Fliegen mit Überschall ist ein unverzichtbarer Teil des Trainings und der Ausbildung unserer Piloten. Sie schaffen die Voraussetzung dafür, dass das Bundesheer die Sicherheit und Überwachung des österreichischen Luftraums jederzeit gewährleisten kann“, betont Verteidigungsministerin Klaudia Tanner. 

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