Deutscher Wingsuit-Flieger tödlich verunglückt

Drama am Gigerwaldspitz

Gemeinsam mit einem 37-jährigen Landsmann war der Verunglückte gegen 17 Uhr im Gebiet Chüefad aufgebrochen. Ihr Ziel: ein Westseitenflug vom markanten Gigerwaldspitz aus, auf einer stolzen Höhe von rund 2082 Metern über dem Meeresspiegel. Der ältere der beiden Männer sprang plangemäß als Erster ab, dicht gefolgt von seinem jüngeren Begleiter. Doch das sportliche Abenteuer verwandelte sich binnen Sekunden in eine Tragödie.