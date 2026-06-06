Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Drama in den Alpen

Deutscher Wingsuit-Flieger tödlich verunglückt

Ausland
06.06.2026 14:35
Wingsuits sind fledermausartige Anzüge, bei denen Stoff zwischen Rumpf, Armen und Beinen wie ...
Wingsuits sind fledermausartige Anzüge, bei denen Stoff zwischen Rumpf, Armen und Beinen wie Tragflächen dienen soll.(Bild: EPA/NIC BOTHMA)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Erneut hat ein Extremsport-Unfall in den Schweizer Alpen ein Menschenleben gefordert. Ein 47-jähriger Staatsbürger aus Brandenburg stürzte – nahe der Grenze zu Vorarlberg – kurz nach dem Start im Gebiet Vättis in die Tiefe. Es ist bereits der zweite tödliche Unfall innerhalb von nur 24 Stunden.

0 Kommentare

Ein tragischer Unfall erschüttert die Extremsportszene im nahen Schweizer Kanton St. Gallen. Am späten Freitagnachmittag verloren die Rettungskräfte jede Hoffnung für einen 47-jährigen Wingsuit-Piloten aus dem deutschen Kremmen (Brandenburg). Der erfahrene Flieger stürzte im alpinen Gelände oberhalb von Bad Ragaz ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.

Drama am Gigerwaldspitz
Gemeinsam mit einem 37-jährigen Landsmann war der Verunglückte gegen 17 Uhr im Gebiet Chüefad aufgebrochen. Ihr Ziel: ein Westseitenflug vom markanten Gigerwaldspitz aus, auf einer stolzen Höhe von rund 2082 Metern über dem Meeresspiegel. Der ältere der beiden Männer sprang plangemäß als Erster ab, dicht gefolgt von seinem jüngeren Begleiter. Doch das sportliche Abenteuer verwandelte sich binnen Sekunden in eine Tragödie.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen am Samstagmorgen offiziell bestätigte, kam der 47-Jährige aus bislang ungeklärten Gründen unmittelbar nach dem Absprung ins Trudeln und stürzte ab. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die aufgebotene Flugrettung der Schweizerischen Rettungsflugwacht (Rega) konnte den Mann wenig später nur noch leblos bergen.

Die Crew der Rega konnte nur mehr den Leichnam des Mannes bergen.
Die Crew der Rega konnte nur mehr den Leichnam des Mannes bergen.(Bild: REGA Mediendienst)

Die genauen Umstände und die technische Ursache des Absturzes sind derzeit Gegenstand intensiver Ermittlungen. Da sich der Vorfall im Hochgebirge ereignete, hat die Alpine Einsatzgruppe der Kantonspolizei St. Gallen die Arbeit vor Ort aufgenommen. Aufgrund der rechtlichen Bestimmungen im Schweizer Luftraum steht die Untersuchung unter der Leitung der Bundesanwaltschaft.

Risiko Wingsuit

Wingsuits sind hochentwickelte, fledermausartige Spezialanzüge. Der eingearbeitete Stoff zwischen Armen, Beinen und dem Rumpf füllt sich im Flug mit Luft und wirkt wie eine Tragfläche. Trotz präziser Technik gilt das bodennahe Fliegen entlang von Bergflanken als eine der gefährlichsten Extremsportarten der Welt.

Besonders tragisch: Der tödliche Unfall am Gigerwaldspitz reiht sich in eine schwarze Serie ein. Erst am vorausgegangenen Donnerstag war in der Schweiz ein 29-jähriger Mann bei einem Wingsuit-Flugversuch verunglückt und verstarb noch an der Unfallstelle.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
06.06.2026 14:35
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf