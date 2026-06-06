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Drama um Kind in Tirol

Bub (1) geriet unter Rasenmäher – schwer verletzt!

Tirol
06.06.2026 14:13
Mit dem Notarzthubschrauber „Heli 3“ (Archivbild) wurde das Kind in die Innsbrucker Klinik ...
Mit dem Notarzthubschrauber „Heli 3“ (Archivbild) wurde das Kind in die Innsbrucker Klinik geflogen.(Bild: ZOOM Tirol)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Schrecklicher Unfall am Samstagvormittag im Tiroler Unterland: Ein einjähriger Bub geriet in Steinberg am Rofan (Bezirk Schwaz) unter einen Rasenmäher und erlitt dadurch schwere Verletzungen am Fuß. Das Kind musste mit dem Notarzthelikopter in die Klinik Innsbruck geflogen werden.

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Zu dem schrecklichen Unfall in Steinberg am Rofan war es am Samstag, gegen 9.45 Uhr, gekommen. Ein 40-jähriger Einheimischer war hinter seinem Wohnhaus mit Mäharbeiten beschäftigt.

Mit Fuß unter den Mäher geraten
„Laut derzeitigem Erkenntnisstand dürfte der eineinhalbjährige Sohn des Mannes in Richtung Rasenmäher gelaufen beziehungsweise ausgerutscht sein, wodurch dieser mit dem rechten Fuß unter das Gehäuse des Mähers geriet“, schildert die Polizei den Unfallhergang.

Schwer verletztes Kind in Klinik geflogen
Das Kleinkind erlitt schwere Verletzungen im Bereich des rechten Fußes. Nach der Erstversorgung vor Ort durch die alarmierten Rettungskräfte wurde der Bub mit dem Notarzthubschrauber „Heli 3“ in die Universitätsklinik nach Innsbruck geflogen.

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Neben Helikopter-Crew und Rettung standen auch ein Notarzt, ein First Responder sowie die Polizei im Einsatz. Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Im Anschluss erfolgen entsprechende Berichte an die Innsbrucker Staatsanwaltschaft.

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