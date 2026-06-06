Bub (1) geriet unter Rasenmäher – schwer verletzt!

Schrecklicher Unfall am Samstagvormittag im Tiroler Unterland: Ein einjähriger Bub geriet in Steinberg am Rofan (Bezirk Schwaz) unter einen Rasenmäher und erlitt dadurch schwere Verletzungen am Fuß. Das Kind musste mit dem Notarzthelikopter in die Klinik Innsbruck geflogen werden.