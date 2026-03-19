Neue Strategien gegen die Geißel Krebs

Hoffnung auf Heilung

Auch in der Zell- und RNA-Therapie, einem Bereich, der in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte verzeichnen konnte, gibt es Neuigkeiten. Sogenannte CAR-T-Zelltherapien können heute zu langfristigen Remissionen führen, sogar bei Patienten, deren Lebenserwartung zuvor nur wenige Monate betrug. Laut Bischofberger handelt es sich dabei um „echte Durchbrüche“: Die Onkologie stehe an der Schwelle zu einer neuen Ära, in der krankheitsbestimmende Mechanismen immer gezielter adressiert werden können – und in der manche Krebsformen, die bislang als nahezu aussichtslos galten, künftig behandelbar oder sogar heilbar werden könnten.