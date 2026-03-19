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Tagung in Bregenz

Neue Strategien gegen die Geißel Krebs

Vorarlberg
19.03.2026 19:00
„Echte Durchbrüche“: Dr. Nobert Bischofberger bei seinem Vortrag vor Medizinern in Bregenz.
„Echte Durchbrüche“: Dr. Nobert Bischofberger bei seinem Vortrag vor Medizinern in Bregenz.(Bild: ©OeGHO/Hörmandinger)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

In seinem Festvortrag im Festspielhaus Bregenz berichtete der weltweit renommierte Biochemiker Norbert Bischofberger, ein gebürtiger Vorarlberger, über entscheidende Fortschritte in der Krebsforschung. 

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Prominenter Redner bei der Frühjahrstagung der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie in Bregenz: Vor mehreren Hundert Ärzten, Pflegekräften, Apothekern sprach der Vorarlberger Forscher Dr. Norbert Bischofberger (70) über neue Strategien gegen das Multiple Myelom, einer aggressiven Form von Blutkrebs.

Bemerkenswerte Wirksamkeit
In seiner Zeit bei Kronos Bio, einem von ihm gegründeten US-Unternehmen im Silicon Valley, konzentrierte sich die Arbeit auf die Identifikation eines zentralen genetischen Treibers der Erkrankung sowie weiterer molekularer Abhängigkeiten der Tumorzellen. In Labor- und Tiermodellen zeigte diese Verbindung eine bemerkenswerte Wirksamkeit: Myelomzellen ließen sich gezielt und hochwirksam abtöten. Solche Ansätze, betonte Bischofberger, könnten langfristig den Weg zu neuen, präziser wirkenden Therapien ebnen.

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Hoffnung auf Heilung
Auch in der Zell- und RNA-Therapie, einem Bereich, der in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte verzeichnen konnte, gibt es Neuigkeiten. Sogenannte CAR-T-Zelltherapien können heute zu langfristigen Remissionen führen, sogar bei Patienten, deren Lebenserwartung zuvor nur wenige Monate betrug. Laut Bischofberger handelt es sich dabei um „echte Durchbrüche“: Die Onkologie stehe an der Schwelle zu einer neuen Ära, in der krankheitsbestimmende Mechanismen immer gezielter adressiert werden können – und in der manche Krebsformen, die bislang als nahezu aussichtslos galten, künftig behandelbar oder sogar heilbar werden könnten.

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