Neue Strategien gegen die Geißel Krebs

In seinem Festvortrag im Festspielhaus Bregenz berichtete der weltweit renommierte Biochemiker Norbert Bischofberger, ein gebürtiger Vorarlberger, über entscheidende Fortschritte in der Krebsforschung.
Prominenter Redner bei der Frühjahrstagung der Österreichischen Gesellschaft für Hämatologie & Medizinische Onkologie in Bregenz: Vor mehreren Hundert Ärzten, Pflegekräften, Apothekern sprach der Vorarlberger Forscher Dr. Norbert Bischofberger (70) über neue Strategien gegen das Multiple Myelom, einer aggressiven Form von Blutkrebs.
Bemerkenswerte Wirksamkeit
In seiner Zeit bei Kronos Bio, einem von ihm gegründeten US-Unternehmen im Silicon Valley, konzentrierte sich die Arbeit auf die Identifikation eines zentralen genetischen Treibers der Erkrankung sowie weiterer molekularer Abhängigkeiten der Tumorzellen. In Labor- und Tiermodellen zeigte diese Verbindung eine bemerkenswerte Wirksamkeit: Myelomzellen ließen sich gezielt und hochwirksam abtöten. Solche Ansätze, betonte Bischofberger, könnten langfristig den Weg zu neuen, präziser wirkenden Therapien ebnen.
Hoffnung auf Heilung
Auch in der Zell- und RNA-Therapie, einem Bereich, der in den vergangenen Jahren enorme Fortschritte verzeichnen konnte, gibt es Neuigkeiten. Sogenannte CAR-T-Zelltherapien können heute zu langfristigen Remissionen führen, sogar bei Patienten, deren Lebenserwartung zuvor nur wenige Monate betrug. Laut Bischofberger handelt es sich dabei um „echte Durchbrüche“: Die Onkologie stehe an der Schwelle zu einer neuen Ära, in der krankheitsbestimmende Mechanismen immer gezielter adressiert werden können – und in der manche Krebsformen, die bislang als nahezu aussichtslos galten, künftig behandelbar oder sogar heilbar werden könnten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.