„Die 32-Stunden-Woche bringt uns nicht weiter“

Ein Hauch von Gründergeist wehte durch den Festsaal der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW), als der Biochemiker Norbert Bischofberger die Bühne betrat und über seine mehr als beeindruckende Karriere sprach. Geboren 1956 in Mellau im Bregenzerwald, interessierte sich „Nori“ schon in seiner frühen Kindheit für Chemie, was unter anderem dazu führte, dass bei einem Versuch mit Schwarzpulver der Briefkasten des Dorfes explodierte. Studium in Innsbruck, an der ETH Zürich und an der Harvard University. In den Neunziger Jahren baute der Vorarlberger den größen Biotech-Konzern der USA auf. Unter seiner Ägide brachte „Gilead Sciences“ hochwirksame Medikamente gegen Influenza, HIV und Hepatitis C auf den Markt. Bischofberger schätzt, dass weltweit inzwischen 30 Millionen Menschen davon profitieren – vielen haben seine Erfindungen auch das Leben gerettet.