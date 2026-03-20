Austria will beim FAC lange Durststrecke beenden

Heute (20.30) beim FAC, in vierzehn Tagen gegen die Admira und dann in einer englischen Woche gegen die Young Violets und St. Pölten. Vier Partien, die für die Austria wegweisend werden. „Es ist klar, dass wir in diesen Spielen punkten müssen, wenn wir weiterhin um den Titel mitspielen wollen und wir möglichst Siege brauchen“, spricht es Mittelfeldspieler Nico Gorzel im Namen seiner Kollegen offen aus.