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1:0-Sieg bei Sturm II

Das Resultat stand bei Lustenau über allem

Vorarlberg
14.03.2026 17:55
Mame Wade traf per Kopf zum 1:0 für die Lustenauer.
Mame Wade traf per Kopf zum 1:0 für die Lustenauer.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Mit dem 1:0-Auswärtssieg beim Sturm Graz II hielt die Lustenauer Austria dem Druck stand, Mame Wade erlöste die Grün-Weißen mit seinem vierten Saisontor. Damit halten Coach Markus Mader und seine Mannschaft weiter den Anschluss an die Spitze, führen Liga zwei nach Verlustpunkten weiterhin an.

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Nach den Siegen der Titelkonkurrenten Admira und FAC musste die Austria nachlegen. Und die Elf von Markus Mader tat dies mit dem 1:0-Erfolg bei Sturm Graz II auch. Ein Sieg, über den auch SW Bregenz jubelt, bleiben die „Jung-Blackies“ damit im Abstiegskampf in Schlagdistanz.

Ein Kopftor von Mame Wade (60.) nach einem Delaye-Freistoß machte das Lustenauer Glück perfekt. Für den Senegalesen war es der vierte Saisontreffer und für den Franzosen der sechste Assist. Die Austria bleibt damit an der Spitze dran, ist nach Verlustpunkten gerechnet sogar Tabellenführer. Bei den Lustenauern stand das Ergebnis erneut als Positivum eines Spieles, in dem beide Teams Mühe hatten, große Torchancen zu kreieren. Doch in dieser verrückten Saison, in der vorne alles so eng beisammen liegt, heiligt am Ende wohl der Zweck die Mittel. Und das bedeutet bei der Austria aus dem Minimum das Maximum herauszuholen.

Coach Markus Mader durfte sich über einen wichtigen Sieg im Titelkampf freuen.
Coach Markus Mader durfte sich über einen wichtigen Sieg im Titelkampf freuen.(Bild: GEPA)

Verbesserte Austria
Gegenüber dem 0:3 gegen die Vienna zeigten sich die Lustenauer kämpferisch und läuferisch verbessert, aus dem Spiel heraus gelang jedoch nicht viel. Ein Fersler von Abubakar, der das Tor knapp verfehlte, war vor der Pause noch die spektakulärste Aktion. Für den ersten richtigen Kracher sorgte dann der Grazer Pernot, der kurz nach der Pause mit einem Flatterball aus 30 Metern nur die rechte Stange traf. Da stand den Gästen Fortuna zur Seite. Nach der Führung durch Mame Wade brachte Lustenau dank einer starken Abwehrleistung das Resultat relativ sicher über die Zeit.

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