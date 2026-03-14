Das Resultat stand bei Lustenau über allem

Ein Kopftor von Mame Wade (60.) nach einem Delaye-Freistoß machte das Lustenauer Glück perfekt. Für den Senegalesen war es der vierte Saisontreffer und für den Franzosen der sechste Assist. Die Austria bleibt damit an der Spitze dran, ist nach Verlustpunkten gerechnet sogar Tabellenführer. Bei den Lustenauern stand das Ergebnis erneut als Positivum eines Spieles, in dem beide Teams Mühe hatten, große Torchancen zu kreieren. Doch in dieser verrückten Saison, in der vorne alles so eng beisammen liegt, heiligt am Ende wohl der Zweck die Mittel. Und das bedeutet bei der Austria aus dem Minimum das Maximum herauszuholen.