Die Minimalisten und Spätzünder sind am Werk

Sehr oft sehr knapp

Es war der sechste volle Erfolg, den Lustenau erst im Finish fixierte. In den zwei Partien gegen Wels gelangen die entscheidenden Tore in der 83. bzw. 85. Minute, beim 2:1 in Bregenz traf Voisine drei Minuten vor Ende, gegen Liefering mussten die Fans bis zur 88. Minute auf die Erlösung warten und bei Rapid II stellte Maak in der 97. (!) Minute den Dreier sicher. „Das zeigt aber auch von unserer tollen Moral. Wir glauben bis zur letzten Sekunde an den Sieg“, fasst Pius Grabher, der im nächsten Spiel gegen die Vienna gesperrt ist, die knappen Resultate zusammen. Trainer Markus Mader sieht es ähnlich. „Ich sage den Jungs immer, dass sie Geduld haben müssen und dass ein Spiel immer länger als 90 Minuten dauert. Am Ende ist es egal, wann wir den Treffer erzielen.“