Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei Austria Lustenau

Die Minimalisten und Spätzünder sind am Werk

Vorarlberg
21.02.2026 17:55
Pius Grabher erzielte in seinem 300. Spiel für die Lustenauer den 2:1-Siegtreffer gegen den KSV.
Pius Grabher erzielte in seinem 300. Spiel für die Lustenauer den 2:1-Siegtreffer gegen den KSV.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Acht der zehn Siege in der bisherigen Saison fuhr Austria Lustenau mit nur einem Tor Unterschied. Sechs davon erst in der Schlussphase oder der Nachspielzeit. Zuletzt mit 2:1 beim Auftakt gegen den Kapfenberger SV. Könnte das den zukünftigen Meister ausmachen?

0 Kommentare

Macht genau das einen zukünftigen Meister aus? Diese Frage stellten sich wohl viele Fans nach dem 2:1-Sieg der Austria über Kapfenberg, nachdem Pius Grabher den zehnten Saisonsieg mit einem Schuss ins Kreuzeck in der 93. Minute sichergestellt hatte. Die Austria lacht damit vorübergehend von der Tabellenspitze, zumal St. Pölten zum Frühjahrsauftakt patzte.

Sehr oft sehr knapp
Es war der sechste volle Erfolg, den Lustenau erst im Finish fixierte. In den zwei Partien gegen Wels gelangen die entscheidenden Tore in der 83. bzw. 85. Minute, beim 2:1 in Bregenz traf Voisine drei Minuten vor Ende, gegen Liefering mussten die Fans bis zur 88. Minute auf die Erlösung warten und bei Rapid II stellte Maak in der 97. (!) Minute den Dreier sicher. „Das zeigt aber auch von unserer tollen Moral. Wir glauben bis zur letzten Sekunde an den Sieg“, fasst Pius Grabher, der im nächsten Spiel gegen die Vienna gesperrt ist, die knappen Resultate zusammen. Trainer Markus Mader sieht es ähnlich. „Ich sage den Jungs immer, dass sie Geduld haben müssen und dass ein Spiel immer länger als 90 Minuten dauert. Am Ende ist es egal, wann wir den Treffer erzielen.“

Freilich: Souveränität sieht anders aus, spielerisch müht sich Lustenau durch die Liga. Das ist aber auch der Ausgeglichenheit geschuldet. Es gibt weder ein absolutes Topteam, noch Mannschaften, die bisher stark abfielen. Wenn die Austria ganz vorne bleiben will, kann sie aber nicht nur auf den „Lucky Punch“ hoffen. Ein Auftritt wie gegen den KSV wird auf Dauer nicht reichen. Vor allem, wenn man hinten patzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
21.02.2026 17:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
3° / 5°
Symbol starker Regen
Bludenz
2° / 4°
Symbol starker Regen
Dornbirn
4° / 6°
Symbol starker Regen
Feldkirch
3° / 5°
Symbol starker Regen

krone.tv

Am Wochenende drohen weitere Sucheinsätze und wohl auch Tragödien.
Heute rückt Heer an
„Weißer Tod“: Bangen vor nächsten Lawinendramen
Der Akademikerball in der Wiener Hofburg hat auch heuer wieder für Proteste in der Innenstadt ...
6 Anzeigen erstattet
Akademikerball: Draußen Proteste, drinnen Promis
Aline Tosch
Österreichs jüngste Thrillerautorin legt nach
Krone.tv in Schwechat
Tausende Passagiere strandeten am Flughafen Wien
Ex-Royal Andrew Mountbatten-Windsor verließ die Polizeistation am späten Donnerstagabend wieder.
In Auto geduckt
Erstes Foto! Andrew hat Polizeistation verlassen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
444.482 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
236.932 mal gelesen
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
168.335 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1538 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
1374 mal kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1037 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Vorarlberg
Bei Austria Lustenau
Die Minimalisten und Spätzünder sind am Werk
Bundesliga im TICKER
LIVE: 2:1! Altach führt schon wieder
Suchtproblematik
Kokain an der Bartheke verkauft: Prozess
Lawinenabgang, Sperre
Lech und Zürs ab sofort nicht mehr erreichbar!
HLA-Schlagerspiel:
Ab 18.25 Uhr live: Bregenz gastiert in Linz
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf