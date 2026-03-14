Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Duell mit Sturm II

Lustenau zog die Lehren aus dem Vienna-Debakel

Vorarlberg
14.03.2026 11:25
Im Herbst siegten Sacha Delaye und seine Teamkollegen mit 2:1 gegen Sturm II.
Im Herbst siegten Sacha Delaye und seine Teamkollegen mit 2:1 gegen Sturm II.(Bild: GEPA)
Porträt von Dietmar Hofer
Von Dietmar Hofer

Austria Lustenau erfuhr zwar in der letzten Runde einen Dämpfer, braucht nun aber im Titelkampf dringend drei Punkte. Das sollte beim heutigen (14.30) Gegner Sturm II möglich sein für Coach Markus Mader und seine Mannschaft – die Steirer gewannen in dieser Saison erst einmal vor eigenem Publikum.

0 Kommentare

Alles ist möglich – nix ist fix! Getreu diesem Motto geht es in der Zweiten Liga zu. Der Pulk der Aufstiegsanwärter ist dicht beisammen. Mittendrin ist auch die Austria, die erst heute bei Sturm Graz II – gespielt wird in Gleisdorf – in den Titelkampf eingreift. Es ist das erste Spiel in diesem Jahr, in dem Lustenau auswärts antreten muss. Und das beim schwächsten Heimteam der Liga, denn die „Jung-Blackies“ bejubelten zu Hause bisher nur einen einzigen Sieg – den 3:1-Erfolg gegen SW Bregenz.

Da scheint es wenig verwunderlich, dass die drei Punkte für Lustenau abholbereit liegen. Wenn es dann nur so einfach wäre! Denn die Unberechenbarkeit und Ausgeglichenheit der Liga kennt keine Favoriten. So siegten die Grazer zuletzt beim FAC mit 1:0 und unterlagen im Nachtrag am Dienstag in Liefering mit 0:1. Für das Heimteam ist es also das dritte Spiel innerhalb einer Woche. Bei der Elf von Trainer Christoph Wurm schwört man jedenfalls Revanche für die 1:2-Niederlage in Lustenau. „Da hätten wir nicht verlieren dürfen, haben dazu gleich drei fragwürdige rote Karten kassiert“, argumentiert der Coach.


Doch das alles zählt längst nicht mehr. Für die Austria gilt es vielmehr, die Lehren aus dem desaströsen Auftritt gegen die Vienna zu ziehen. „In diesem Spiel hat nicht viel zusammengepasst, das Engagement, die Laufbereitschaft und vieles mehr hat gefehlt“, so Chefcoach Markus Mader, der für heute Änderungen in der Startelf ankündigt und sich natürlich einen ganz anderen Auftritt erwartet.

Mario Vucenovic könnte in die Startelf der Austria rücken.
Mario Vucenovic könnte in die Startelf der Austria rücken.(Bild: GEPA)

Erste Anwärter auf einen Platz in der Anfangsformation sind die beiden Stürmer Mario Vucenovic und Lenn Jastremski. Der zuletzt gesperrt gewesene Pius Grabher konnte diese Woche nur eingeschränkt trainieren. Sein Einsatz ist fraglich.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
14.03.2026 11:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
5° / 8°
Symbol Schneeregen
Bludenz
9° / 11°
Symbol Regen
Dornbirn
7° / 9°
Symbol starker Regen
Feldkirch
8° / 11°
Symbol Regen

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
219.323 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
187.456 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
169.522 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2182 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1058 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
911 mal kommentiert
Mehr Vorarlberg
Vor Duell mit Sturm II
Lustenau zog die Lehren aus dem Vienna-Debakel
Zwei Schwerverletzte
Alkolenker mäht Radler nieder und kracht in Mauer
Brand im Wintergarten
Bewohner mit Verbrennungen und Rauchgasvergiftung
Vor Westliga-Start
Viele neue Impulse bei den Lauterachern
Krone Plus Logo
Zwischen Himmel & Erde
Pflanzliches Öl im Tank: Schnapsidee aus Raps?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf