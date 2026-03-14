Lustenau zog die Lehren aus dem Vienna-Debakel

Da scheint es wenig verwunderlich, dass die drei Punkte für Lustenau abholbereit liegen. Wenn es dann nur so einfach wäre! Denn die Unberechenbarkeit und Ausgeglichenheit der Liga kennt keine Favoriten. So siegten die Grazer zuletzt beim FAC mit 1:0 und unterlagen im Nachtrag am Dienstag in Liefering mit 0:1. Für das Heimteam ist es also das dritte Spiel innerhalb einer Woche. Bei der Elf von Trainer Christoph Wurm schwört man jedenfalls Revanche für die 1:2-Niederlage in Lustenau. „Da hätten wir nicht verlieren dürfen, haben dazu gleich drei fragwürdige rote Karten kassiert“, argumentiert der Coach.