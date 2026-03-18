Großes Plus bei Ausbildung und am Gehaltszettel

Verbesserungen, aber an der falschen Stelle

Mehr Schein als Sein, wenn man in den Kindergärten direkt nachfragt: „Ja, diese Gruppe verdient mehr, aber, das bestehende Personal nicht. Als Kindergarten-Leitung verdiene ich fast gleich viel, wie eine Kleinkindbetreuerin, die aber keine Vor- und Nachbereitung und viel weniger Verantwortung hat“, ärgert sich eine Betroffene.