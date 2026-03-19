18-Jähriger mit 132 km/h in 60er-Zone unterwegs

In der Nacht auf Donnerstag jagte die Polizei zudem noch einen 19-jährigen Lenker und seinen 17-jährigen Beifahrer. Die Beamten wollten das Duo in Wals aufhalten. Der Lenker entzog sich laut Angaben der Polizei aber der Anhaltung und missachtete in der Folge weitere Anhalteversuche. Er fuhr schließlich Richtung Zell am See. Im Bereich Gries im Pinzgau konnte die Exekutive das Auto zum Abbiegen in eine Seitenstraße zwingen, wo die Teenager um 2 Uhr festgenommen wurden.