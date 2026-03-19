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Führerschein weg

18-Jähriger mit 132 km/h in 60er-Zone unterwegs

Salzburg
19.03.2026 13:05
Symbolbild
Symbolbild(Bild: stock.adobe/Uwe)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Probeführerscheinbesitzer kam am Mittwoch gar nicht mehr von seinem Gaspedal herunter. In Hallein wurden beim Oberösterreicher 132 km/h gemessen. Laut Polizei war er damit um mehr als das Doppelte zu schnell.

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Ein wenig übertrieben hat es ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Vöcklabruck am Mittwoch in Hallein. Der Pkw-Lenker wurde auf der Wiestal-Landesstraße mit 132 km/h geblitzt – bei erlaubten 60 km/h!

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Der Teenager ist deshalb seinen Führerschein los, das Fahrzeug wurde von den Beamten beschlagnahmt. Zwei weitere Lenker, ein 47-jähriger Tennengauer mit einem Promille, sowie eine 30-jährige Tennengauerin mit 1,04 Promille, mussten ebenfalls die Führerscheine abgeben.

In der Nacht auf Donnerstag jagte die Polizei zudem noch einen 19-jährigen Lenker und seinen 17-jährigen Beifahrer. Die Beamten wollten das Duo in Wals aufhalten. Der Lenker entzog sich laut Angaben der Polizei aber der Anhaltung und missachtete in der Folge weitere Anhalteversuche. Er fuhr schließlich Richtung Zell am See. Im Bereich Gries im Pinzgau konnte die Exekutive das Auto zum Abbiegen in eine Seitenstraße zwingen, wo die Teenager um 2 Uhr festgenommen wurden.

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