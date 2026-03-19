Lkw raste mit voller Wucht in ein Bankgebäude

Unglaubliche Szenen spielten sich in der Nacht auf Donnerstag in Eugendorf (Flachgau) ab. In der Salzburger Gemeinde kam ein Lkw nach einem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab und krachte in das dortige Bankgebäude. Laut Angaben der örtlichen Feuerwehr war der Fahrer zuvor über die Mitte des Kreisverkehrs gefahren, bevor er auf das Gebäude zusteuerte.