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Bild der Verwüstung

Lkw raste mit voller Wucht in ein Bankgebäude

Salzburg
19.03.2026 09:06
Bild der Zerstörung im Salzburger Flachgau
Bild der Zerstörung im Salzburger Flachgau(Bild: Freiwillige Feuerwehr Eugendorf)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Ein Lkw zerstörte in der Nacht auf Donnerstag ein Bankgebäude im Salzburger Flachgau zu einem großen Teil. Der Fahrer war aus bisher unerklärlicher Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Er konnte sich aber selbstständig befreien.

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Unglaubliche Szenen spielten sich in der Nacht auf Donnerstag in Eugendorf (Flachgau) ab. In der Salzburger Gemeinde kam ein Lkw nach einem Kreisverkehr von der Fahrbahn ab und krachte in das dortige Bankgebäude. Laut Angaben der örtlichen Feuerwehr war der Fahrer zuvor über die Mitte des Kreisverkehrs gefahren, bevor er auf das Gebäude zusteuerte.

Dach teilweise zerstört
Der Fahrer blieb in der Folge unverletzt und befreite sich selbstständig aus der laut Feuerwehr „stark beschädigten Fahrerkabine“. Der Schaden am Gebäude ist dafür immens hoch. Die Glasfassade inklusive Teile des Dachs sei durch den Crash zerstört worden, hieß es. Außerdem riss der Lkw eine Bushaltestelle, mehrere Verkehrszeichen und Straßenlaternen nieder.

(Bild: Freiwillige Feuerwehr Eugendorf)
(Bild: Freiwillige Feuerwehr Eugendorf)

Aufgrund der nächtlichen Ruhe waren keine weiteren Personen oder Fahrzeuge in den Unfall involviert. Das 16-köpfige Team der Feuerwehr Eugendorf beseitigte die Wrack- und Gebäude-Teile und half einem Abschleppunternehmen bei der Bergung des Fahrzeugs.

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