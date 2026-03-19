Feuerwehr bei Lkw-Unfall mit Flüssiggas gefordert

Zu einem nicht alltäglichen Einsatz wurde die Freiwillige Feuerwehr Abtenau in Salzburg gerufen. Ein Tankwagen mit Flüssiggas war im Ortsteil Voglau umgekippt. Wegen der gefährlichen Fracht wurden sogar Experten aus Bayern zurate gezogen.
Kurz nach 7 Uhr ging am Mittwoch in Abtenau der Alarm ein. Ein dreiachsiger Tankwagen, voll beladen mit flüssigem Butan-Gas, war im Ortsteil Voglau umgekippt. Löschzug Voglau und Feuerwehr Abtenau machten sich rasch auf zur Unfallstelle. Zusätzlich mussten Spezialkräfte der Werkfeuerwehr Chemiepark Gendorf aus Bayern sowie der Gefahrgutzug des Bezirkes Tennengau angefordert werden.
Gasmessung durch Gefahrgutzug
Schnell wurde großräumig abgesperrt und ein doppelter Brandschutz errichtet. Ein zweiter Tankwagen wurde zum sicheren Entleeren der gefährlichen Ladung gerufen. Nachdem aber nur ein Teil des Gases abgepumpt werden konnte, baute die ebenfalls alarmierte Werkfeuerwehr des Chemieparks Gendorf (Bayern) eine Vorrichtung auf, um das restliche Gas kontrolliert abzubrennen.
Unter permanenter Gasmessung durch den Gefahrgutzug wurde der Einsatz fortgesetzt. Erst gegen 21 Uhr konnten die Feuerwehren einrücken. Der Lkw-Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Rotes Kreuz und Polizei sowie insgesamt 24 Feuerwehrleute waren im Einsatz.
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