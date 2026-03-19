Feuerwehr bei Lkw-Unfall mit Flüssiggas gefordert

Gasmessung durch Gefahrgutzug

Schnell wurde großräumig abgesperrt und ein doppelter Brandschutz errichtet. Ein zweiter Tankwagen wurde zum sicheren Entleeren der gefährlichen Ladung gerufen. Nachdem aber nur ein Teil des Gases abgepumpt werden konnte, baute die ebenfalls alarmierte Werkfeuerwehr des Chemieparks Gendorf (Bayern) eine Vorrichtung auf, um das restliche Gas kontrolliert abzubrennen.