Japans Kirschblüten sprießen heuer besonders früh

Die Straßen Tokios füllen sich wieder mit Leben – und rosa Blütenpracht. Am Donnerstag verkündete der japanische Wetterdienst offiziell den Beginn der Kirschblüte: „Heute wurde das Erblühen des Yoshino-Kirschbaums beobachtet“, hieß es in der Mitteilung. Für viele Einwohner bedeutet dies den Start der beliebten Hanami-Saison, bei der Familien und Freunde zum Picknick in die Parks strömen.