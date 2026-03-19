Hoffnung in Rosa
Japans Kirschblüten sprießen heuer besonders früh
Die Straßen Tokios füllen sich wieder mit Leben – und rosa Blütenpracht. Am Donnerstag verkündete der japanische Wetterdienst offiziell den Beginn der Kirschblüte: „Heute wurde das Erblühen des Yoshino-Kirschbaums beobachtet“, hieß es in der Mitteilung. Für viele Einwohner bedeutet dies den Start der beliebten Hanami-Saison, bei der Familien und Freunde zum Picknick in die Parks strömen.
Die offizielle Verkündung erfolgt, sobald sich an einem ausgewählten Baum am Yasukuni-Schrein mindestens fünf Blüten geöffnet haben. Bereits am Morgen berichteten Lokaljournalisten von zahlreichen geöffneten Knospen.
Bei der Zeremonie vor Dutzenden Neugierigen zählten zwei Vertreter des Wetterdienstes die Blüten: Nach kurzer Zeit standen 61 geöffnete Knospen fest – der Applaus der Zuschauer folgte prompt.
Start heuer besonders früh
In diesem Jahr beginnt die Kirschblütensaison fünf Tage früher als im langjährigen Durchschnitt am 24. März. Verantwortlich dafür seien die ungewöhnlich milden Temperaturen seit Mitte Februar, erklärte ein Vertreter des Wetterdienstes. Frühere Rekorde verzeichneten die Jahre 2020, 2021 und 2023, als die Blüten bereits am 14. März aufgingen.
Für manche Besucher hat das Frühlingsereignis eine tiefere Bedeutung. Die 30-jährige Taira Toru erklärte: „Es geschieht jedes Jahr, aber jetzt mit der Lage im Iran… die Welt ist in Aufruhr, und mit dem Frühlingsbeginn hoffe ich wirklich, dass es wieder Frieden geben wird.“
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