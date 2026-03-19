Postenschacher-Causa: „Es gab schon Gerüchte“

Ex-Vorstand hörte Gerüchte

Der langjährige Vorgesetzte und Vorstand des Finanzamtes Braunau war in seiner Aussage am Vormittag voll des Lobes über Scharf. Er beschrieb ihr Auftreten als „untadelig“, ihre Arbeit als Fachvorständin sei „tadellos“ gewesen. Dementsprechend habe er den Vorgesetztenbericht zu Scharf für ihre Bewerbung um seine Nachfolge verfasst. Zu dem Zeitpunkt habe er aber schon „was läuten gehört“, dass bereits eine bestimmte Person für den Posten vorgesehen war. Er habe auch gewusst, wer es war. Dass nicht der „unbedingt Geeignetste“ zum Zug gekommen sei, habe er bedauert.