„Antichrist“ im Aufwind: Wer ist der Typ bitte?

Tech-Milliardär Peter Thiel hält Vorlesungen über ihn, die Serie „South Park“ hat ihn längst in ihrer aktuellsten Staffel in einer Folge verbraten und Horrorfilme kommen selten ohne ihn aus: Gut, jeder hat schon einmal vom „Antichristen“ gehört – aber Himmel noch mal, wer ist das denn eigentlich überhaupt?
Die – freilich geschlossenen – Vorlesungen des US-Tech-Milliardärs und „Paypal“-Mitbegründers Peter Thiel über den „Antichristen“ in Rom hatten zuletzt für Fuore gesorgt. Kirchliche Institutionen waren bemüht, sich von der Veranstaltungsreihe des Investors und politischen Strippenziehers zu distanzieren. Aber warum tritt das uralte Gegending zu Jesus heutzutage derart präsent in Erscheinung?
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