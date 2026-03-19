„Antichrist“ im Aufwind: Wer ist der Typ bitte?

Tech-Milliardär Peter Thiel hält Vorlesungen über ihn, die Serie „South Park“ hat ihn längst in ihrer aktuellsten Staffel in einer Folge verbraten und Horrorfilme kommen selten ohne ihn aus: Gut, jeder hat schon einmal vom „Antichristen“ gehört – aber Himmel noch mal, wer ist das denn eigentlich überhaupt?