„Beide sind immer nur positiv aufgefallen“

Die psychischen Folgen des Attentats auf ihn und seinen Freund und Landsmann Mahmoud A., dem der Verdächtige – laut Obduktion – einen heftigen Stich ins Brustbein versetzt hatte, sodass er innerlich verblutete, sind gravierend. Schon vier Tage lang fand er trotz Tabletten keinen Schlaf mehr. Er hat die schrecklichen Bilder vom Samstag ständig vor Augen.