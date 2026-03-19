Längle philosophisch: „Erfolg ist Lebensqualität“

Verträge laufen aus, Einnahmen gehen zurück

An Arbeit mangelt es auch abseits des Cupfinales nicht. 13 Verträge laufen aus und müssen neu verhandelt werden. „Die sportliche Führung ist mit allen Spielern im Kontakt“, sagt Längle. Der auch Einbußen bei den Spielergehältern anspricht. „Geringere TV-Einnahmen und weniger Geld von der UEFA wegen des Verlusts von einem internationalen Startplatz kosten uns eine Million Euro. Das lässt sich nicht ohne weiteres wegstecken, aber das gilt für alle Klubs in der Bundesliga“, schließt Längle.