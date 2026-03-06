Altachs Cup-Sensation: Gesund und bodenständig

„Historisch“, erinnert sich der treue Anhänger Thomas T., „das 1:0 in Salzburg im Cup-Semifinale kommt dieser Leistung nahe.“ In den letzten drei Jahrzehnten erlebte Thomas die Entwicklung hautnah mit. Das kleine Schnabelholz-Stadion wuchs zu einer Vorzeigearena. Geschäftsführer Christoph Längle führte die „Krone“ unlängst durch das Areal. Neugestaltete Kabinen wie bei einer europäischen Topadresse, großzügig gestaltete Arbeitszonen, ein Bürotrakt, eine Gesundheits- und Rehaoase, ein multifunktionaler VIP-Klub als Herzstück, kompakte Tribünen. Schritt für Schritt errichteten die Vorarlberger ihr Traumstadion, ohne sich groß zu verschulden oder ein hohes Risiko einzugehen.