Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Stopplicht

Altachs Cup-Sensation: Gesund und bodenständig

Fußball National
06.03.2026 07:53
Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi
Eine Kolumne von „Krone“-Sportchef Peter Moizi(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, GEPA Pictures)
Porträt von Peter Moizi
Von Peter Moizi
0 Kommentare

Ein legendärer Abend. Wohl einer der Höhepunkte der bisherigen Erfolgsgeschichte. 1991 war Altach in die zweite Bundesliga aufgestiegen, 15 Jahre später schafften es die Vorarlberger in die höchste Spielklasse. Als erster Klub aus dem Ländle qualifizierte sich Altach 2015 für den Europacup, schaltete zum Start den portugiesischen Traditionsverein Vitória Guimarães aus.

„Historisch“, erinnert sich der treue Anhänger Thomas T., „das 1:0 in Salzburg im Cup-Semifinale kommt dieser Leistung nahe.“ In den letzten drei Jahrzehnten erlebte Thomas die Entwicklung hautnah mit. Das kleine Schnabelholz-Stadion wuchs zu einer Vorzeigearena. Geschäftsführer Christoph Längle führte die „Krone“ unlängst durch das Areal. Neugestaltete Kabinen wie bei einer europäischen Topadresse, großzügig gestaltete Arbeitszonen, ein Bürotrakt, eine Gesundheits- und Rehaoase, ein multifunktionaler VIP-Klub als Herzstück, kompakte Tribünen. Schritt für Schritt errichteten die Vorarlberger ihr Traumstadion, ohne sich groß zu verschulden oder ein hohes Risiko einzugehen.

Bodenständig, mit klaren Visionen, die ohne Tamtam umgesetzt werden. Eigentlich ein kleines Wunder, wenn man bedenkt, dass im Stadion mehr Besucher Platz haben, als die Gemeinde Einwohner hat. Oft werden großem Fußball in kleinen Städten wenige nachhaltige Chancen gegeben, Altach beweist das Gegenteil.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
06.03.2026 07:53
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Exil-Medien: Neuer Ayatollah im Iran gewählt
365.324 mal gelesen
Diktatoren-Sohn Mojtaba Khamenei soll der neue Ayatollah sein.
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
283.217 mal gelesen
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
275.851 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Ausland
Österreicher endlich daheim + Video zeigt Torpedo
2490 mal kommentiert
Hans-Jörg Steffl
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
2405 mal kommentiert
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Kolumnen
Herbert Kickls Solo im ORF war ein Glücksfall
2223 mal kommentiert
Herbert Kickl „schwamm“ durch die ZIB 2.
Mehr Fußball National
„Krone“-Stopplicht
Altachs Cup-Sensation: Gesund und bodenständig
Krone Plus Logo
Nach Blamage im Cup
Trainer Beichler und „Bullen“ zurück auf Anfang
Manfred Schmid:
„Er könnte dem ÖFB-Team hundertprozentig helfen“
Krone Plus Logo
ÖFB-Cup-Halbfinale
Laut Ried ist offenbar Kühbauer an Absage schuld
Krone Plus Logo
Rheindorf blüht auf
Altach reitet diese Saison auf der Erfolgswelle
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf