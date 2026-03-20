B59: Stau bis Sommerferien wegen Wasserleitung

Bis in den Verkehrsfunk brachte es diese Woche der Stau im Bezirk Eisenstadt Umgebung. Grund dafür ist eine Baustelle, die noch länger zu Behinderungen führen wird.
Autofahrer brauchen derzeit Geduld auf der Eisenstädter- beziehungsweise Wienerstraße (B59) zwischen Kleinhöflein und Großhöflein. Seit dieser Woche kommt es speziell zu den Stoßzeiten morgens und abends zu Staus, die es mit einem Ausmaß von bis zu 20 Minuten bereits bis in den Verkehrsfunk der Radiostationen geschafft haben. Und die Situation wird sich nicht so schnell bessern.
Im Auftrag des Wasserleitungsverbandes Nördliches Burgenland wird hier nämlich noch länger gebaggert, weiß dessen stellvertretender technischer Betriebsleiter Lukas Kolla: „Wir sanieren die Wasserleitung zwischen den Ortschaften in einer Baustelle mit zwei Partien, damit wir noch vor den Sommerferien fertig werden.“
Bis Ferienbeginn bleiben die Ampeln sicher stehen
Das heißt im Klartext, dass die derzeitige zweimalige Straßenverengung auf nur einen Fahrstreifen in den nächsten 15 Wochen die Dauerlösung ist. Die eingesetzten Ampeln sind zwar in kurzen Intervallen geschaltet, dennoch kommt es bei stärkerem Verkehr zu Behinderungen. Wer es eilig hat, sollte deshalb auf die Autobahn A3 ausweichen.
Aufgegraben und saniert wird zunächst auf einer Länge von 1,5 Kilometern. Kolla führt aus: „Bis die Festspielsaison beginnt und damit mehr Verkehr zu erwarten ist, sollen diese großen Bauarbeiten auf der Bundesstraße beendet sein.“ Allerdings geht die Sanierung dann im Güterwegbereich weiter. Dafür muss zwar nicht mehr aufgegraben werden, die Bauarbeiten werden aber bis etwa Mitte oder Ende Oktober fortgesetzt. Insgesamt investiert der Wasserleitungsverband nördliches Burgenland heuer in die Sanierung alter Leitungen 39 Millionen Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.