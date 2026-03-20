B59: Stau bis Sommerferien wegen Wasserleitung

Aufgegraben und saniert wird zunächst auf einer Länge von 1,5 Kilometern. Kolla führt aus: „Bis die Festspielsaison beginnt und damit mehr Verkehr zu erwarten ist, sollen diese großen Bauarbeiten auf der Bundesstraße beendet sein.“ Allerdings geht die Sanierung dann im Güterwegbereich weiter. Dafür muss zwar nicht mehr aufgegraben werden, die Bauarbeiten werden aber bis etwa Mitte oder Ende Oktober fortgesetzt. Insgesamt investiert der Wasserleitungsverband nördliches Burgenland heuer in die Sanierung alter Leitungen 39 Millionen Euro.