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Großhöflein umfahren

B59: Stau bis Sommerferien wegen Wasserleitung

Burgenland
20.03.2026 09:00
Zwischen Großhöflein und Kleinhöflein ist die Bundesstraße nur einspurig befahrbar.
Zwischen Großhöflein und Kleinhöflein ist die Bundesstraße nur einspurig befahrbar.(Bild: Bettina Mader, Krone KREATIV)
Porträt von Bettina Mader
Von Bettina Mader

Bis in den Verkehrsfunk brachte es diese Woche der Stau im Bezirk Eisenstadt Umgebung. Grund dafür ist eine Baustelle, die noch länger zu Behinderungen führen wird.

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Autofahrer brauchen derzeit Geduld auf der Eisenstädter- beziehungsweise Wienerstraße (B59) zwischen Kleinhöflein und Großhöflein. Seit dieser Woche kommt es speziell zu den Stoßzeiten morgens und abends zu Staus, die es mit einem Ausmaß von bis zu 20 Minuten bereits bis in den Verkehrsfunk der Radiostationen geschafft haben. Und die Situation wird sich nicht so schnell bessern.

Bereits in Kleinhöflein beginnt der abendliche Stau..
Bereits in Kleinhöflein beginnt der abendliche Stau..(Bild: Bettina Mader, Krone KREATIV)

Im Auftrag des Wasserleitungsverbandes Nördliches Burgenland wird hier nämlich noch länger gebaggert, weiß dessen stellvertretender technischer Betriebsleiter Lukas Kolla: „Wir sanieren die Wasserleitung zwischen den Ortschaften in einer Baustelle mit zwei Partien, damit wir noch vor den Sommerferien fertig werden.“

Bis Ferienbeginn bleiben die Ampeln sicher stehen
Das heißt im Klartext, dass die derzeitige zweimalige Straßenverengung auf nur einen Fahrstreifen in den nächsten 15 Wochen die Dauerlösung ist. Die eingesetzten Ampeln sind zwar in kurzen Intervallen geschaltet, dennoch kommt es bei stärkerem Verkehr zu Behinderungen. Wer es eilig hat, sollte deshalb auf die Autobahn A3 ausweichen.

Einspurige Verkehrsführung auf 1,5 Kilometern.
Einspurige Verkehrsführung auf 1,5 Kilometern.(Bild: Bettina Mader, Krone KREATIV)

Aufgegraben und saniert wird zunächst auf einer Länge von 1,5 Kilometern. Kolla führt aus: „Bis die Festspielsaison beginnt und damit mehr Verkehr zu erwarten ist, sollen diese großen Bauarbeiten auf der Bundesstraße beendet sein.“ Allerdings geht die Sanierung dann im Güterwegbereich weiter. Dafür muss zwar nicht mehr aufgegraben werden, die Bauarbeiten werden aber bis etwa Mitte oder Ende Oktober fortgesetzt. Insgesamt investiert der Wasserleitungsverband nördliches Burgenland heuer in die Sanierung alter Leitungen 39 Millionen Euro. 

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