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„Intelligenter sein!“

Salzburg-Blamage ist auch eine Warnung für den KAC

Kärnten
19.03.2026 08:57
KAC-Leihstürmer Marcel Witting schoss das erste Tor seit seiner Rückkehr.
KAC-Leihstürmer Marcel Witting schoss das erste Tor seit seiner Rückkehr.(Bild: GEPA)
Porträt von Marcel Santner
Von Marcel Santner

Nach dem 1:1-Ausgleich in der Viertelfinal-Serie gegen Fehervar hofft der KAC beim Heimspiel am Donnerstag auf gleich drei Rückkehrer. Goalie „Seb“ Dahm führt derzeit die Statistiken an und warnt: „Im Viertelfinale darf man keinen Gegner auf die leichte Schulter nehmen, alle sind gefährlich.“ Wie man bei Salzburgs „Sweep“ gegen Pustertal sah – die Bullen sind geschockt.

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Unfassbar! Am 5. April 2021 war Salzburg im Halbfinale mit 1:4 gegen den KAC rausgeflogen – es folgten vier Meistertitel. Und nun, nach 1808 (!) Tagen, gab’s wieder ein Play-off-Aus für die Bullen – mit einem 0:4 gegen Pustertal. In der dritten Verlängerung, in Minute 106, traf Pustertal-Kapitän Raphael Andergassen Salzburg um 23:51 Uhr mit dem 2:1 ins Herz. Bitter: Ex-NHL-Crack Michi Raffl hätte den Champ verstärken sollen – und hat jetzt frühzeitig Urlaub. In Salzburg wird nun analysiert, haarig wird’s für Trainer Manny Viveiros. Die Kärntner Eishockeylegende muss nach einer Saison wohl um den Job bangen, sagt: „Es tut weh, wir sind enttäuscht!“

KAC-Goalie Sebastian Dahm will am Donnerstag wieder mit Tochter Vilma feiern.
KAC-Goalie Sebastian Dahm will am Donnerstag wieder mit Tochter Vilma feiern.(Bild: Florian Pessentheiner)

Dahm führt Goaliewertung an

Salzburgs Blamage sollte für den KAC in der Serie mit Fehervar eine Warnung sein! Und auch Laibach führt als nomineller Außenseiter gegen Bozen mit 3:1 in der Serie. „Auf die leichte Schulter darf man keinen nehmen. Alle Mannschaften im Viertelfinale sind stark, Fehervar ist vor allem daheim sehr gefährlich“, weiß Goalie „Seb“ Dahm, der mit 96,08 Prozent gehaltener Schüsse die Keeper-Wertung der Play-offs anführt: „Ich fühle mich stark, nun ist die geilste Zeit im ganzen Jahr – lieber als gute Statistiken wären mir zwei Siege gewesen.“

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Wir haben uns in Ungarn von den Emotionen leiten und uns provozieren lassen. Da müssen wir intelligenter agieren und einfach durchatmen.

KAC-Leihstürmer Marcel WITTING

„Es war zerfahren!“
Eine smarte Entscheidung war die Ausleihe von Ex-Stürmer Marcel Witting aus Innsbruck für die Play-offs. Ohne den 30-Jährigen hätten die Rotjacken in Fehervar (Kempe und From waren out, viele Talente beim U20-Finale!) nur zehn Stürmer gehabt. Der Kämpfer erzielte mit dem frühen 1:0 (5.) sein erstes Tor seit der Rückkehr, konnte die 1:2-Niederlage aber nicht verhindern. „Es war zeitweise zerfahren, wir konnten uns nicht wirklich durchsetzen“, sagt der 30-Jährige. „Wir haben uns von den Emotionen leiten und uns provozieren lassen – da müssen wir intelligenter agieren und durchatmen.“

Mathias From könnte am Donnerstag daheim sein Comeback feiern.
Mathias From könnte am Donnerstag daheim sein Comeback feiern.(Bild: Florian Pessentheiner)

Heimsieg soll her
Nach dem 1:1-Ausgleich in der Serie soll’s am Donnerstag daheim wieder klappen: „Wir haben in der Kabine darüber geredet, was nicht gepasst hat – und wollen antworten. Es ist wichtig, dass wir schneller spielen und den Puck nicht lange halten.“

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Sturm-Duo trainiert am Eis
Personell könnte es Verstärkungen aus dem Lazarett geben: Die Stürmer Mathias From und Mario Kempe haben am Mittwoch am Eis trainiert, sind ein Thema für eine Rückkehr. Kapitän Clemens Unterweger, der ja Magen-Darm-Probleme hatte, wird ziemlich sicher wieder auflaufen.

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