Salzburg-Blamage ist auch eine Warnung für den KAC

„Es war zerfahren!“

Eine smarte Entscheidung war die Ausleihe von Ex-Stürmer Marcel Witting aus Innsbruck für die Play-offs. Ohne den 30-Jährigen hätten die Rotjacken in Fehervar (Kempe und From waren out, viele Talente beim U20-Finale!) nur zehn Stürmer gehabt. Der Kämpfer erzielte mit dem frühen 1:0 (5.) sein erstes Tor seit der Rückkehr, konnte die 1:2-Niederlage aber nicht verhindern. „Es war zeitweise zerfahren, wir konnten uns nicht wirklich durchsetzen“, sagt der 30-Jährige. „Wir haben uns von den Emotionen leiten und uns provozieren lassen – da müssen wir intelligenter agieren und durchatmen.“