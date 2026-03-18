Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Sparmaßnahmen

Opposition kritisiert ifs-Schließung in Hohenems

Vorarlberg
18.03.2026 16:00
Das ifs bietet Beratung in unterschiedlichsten Notlagen an
Das ifs bietet Beratung in unterschiedlichsten Notlagen an(Bild: Mathis Fotografie)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Vorarlbergs Grüne und Sozialdemokraten fürchten einen weiteren Kahlschlag bei Sozialeinrichtungen aufgrund des Spardiktats, das das Land ausgegeben hat.

0 Kommentare

Die Hohenemser Beratungsstelle des ifs muss, wie berichtet, mit Herbst dieses Jahres schließen. Der Grund dafür liegt im Sparzwang, den das Land den Einrichtungen im Sozialbereich auferlegt hat. Das sorgt für reichlich Kritik und hat die SPÖ Vorarlberg dazu veranlasst, eine entsprechende Anfrage an die zuständige Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP) zu stellen. „Seit die schwarz-blaue Landesregierung am Ruder ist, vergeht kein Monat ohne Hiobsbotschaft über Schließungen im Sozial- und Gesundheitsbereich. Was wir hier erleben, sind keine durchdachten Reformen, sondern ein sozialpolitischer Kahlschlag,“ erklärt SPÖ-Sozialsprecherin Manuela Auer dazu.

Stark genutzte, wohnortnahe Anlaufstelle
Sie will nun in Erfahrung bringen, welche weiteren Schließungen im Sozial-, Gesundheits- und Bildungsbereich den Vorarlbergerinnen und Vorarlbergern noch bevorstehen. Es sei problematisch, dass insbesondere präventive und wohnortnahe Angebote zunehmend unter Druck geraten, meint Auer: „Gerade die regional verankerten Angebote sorgen dafür, dass die Menschen einen niederschwelligen Zugang zu Unterstützungsangeboten bekommen.“ Mit ihrer Kritik ist Auer nicht alleine, auch die Grünen sind alles andere als erfreut über die Schließung der Beratungsstelle in Hohenems.

Lesen Sie auch:
Symbolbild.
Sparzwang
ifs Beratungsstelle in Hohenems muss schließen
17.03.2026

Sozialsprecherin Christine Bösch-Vetter stellt klar, dass die Einrichtung eine stark genutzte, wohnortnahe Anlaufstelle für Menschen in sozialen Notlagen war – rund 1000 Beratungen pro Jahr hätten dort stattgefunden. Dieses Angebot fällt nun weg. „Die schwarz-blaue Landesregierung kürzt dieses Jahr im Sozialfonds rund 15 Millionen Euro. ÖVP und FPÖ zwingen dadurch soziale Einrichtungen, ihre Leistungen mit deutlich geringeren Mitteln zu erbringen. Gleiche Leistungen sollen für weniger Geld angeboten werden – in der Praxis führt das zu Personalengpässen, Leistungsabbau und verschlechterter Versorgung“, warnt Bösch-Vetter. Wie berichtet schließt die ifs-Beratungsstelle in Hohenems, die Angebote werden aber an andere Standorte in Vorarlberg verlegt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
18.03.2026 16:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Vorarlberg Wetter
Bregenz
0° / 9°
Symbol wolkenlos
Bludenz
1° / 13°
Symbol wolkenlos
Dornbirn
3° / 13°
Symbol wolkenlos
Feldkirch
1° / 13°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
207.113 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
160.989 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
137.643 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2342 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1749 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1465 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Mehr Vorarlberg
Sparmaßnahmen
Opposition kritisiert ifs-Schließung in Hohenems
Wirtschaft
Freude über Spritpreisbremse in Vorarlberg
Serie im Bregenzerwald
Einbrecher-Duo (71, 73) von Polizei festgenommen
Krone Plus Logo
Wachter warnt:
„Überdeckt, dass wir nicht gut aufgestellt sind“
Ansiedlung fix
IKEA-Small Store eröffnet 2027 in Dornbirn
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf