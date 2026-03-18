Opposition kritisiert ifs-Schließung in Hohenems

Die Hohenemser Beratungsstelle des ifs muss, wie berichtet, mit Herbst dieses Jahres schließen. Der Grund dafür liegt im Sparzwang, den das Land den Einrichtungen im Sozialbereich auferlegt hat. Das sorgt für reichlich Kritik und hat die SPÖ Vorarlberg dazu veranlasst, eine entsprechende Anfrage an die zuständige Landesrätin Martina Rüscher (ÖVP) zu stellen. „Seit die schwarz-blaue Landesregierung am Ruder ist, vergeht kein Monat ohne Hiobsbotschaft über Schließungen im Sozial- und Gesundheitsbereich. Was wir hier erleben, sind keine durchdachten Reformen, sondern ein sozialpolitischer Kahlschlag,“ erklärt SPÖ-Sozialsprecherin Manuela Auer dazu.