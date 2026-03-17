ifs Beratungsstelle in Hohenems muss schließen

Die ifs Beratungsstelle Hohenems wird mit Herbst 2026 geschlossen. Hintergrund sind die aktuellen Sparmaßnahmen sowie die damit verbundenen Vorgaben des Landes Vorarlberg, insbesondere bei den Strukturkosten zu sparen. Für Klienten und Klientinnen bedeutet die Schließung aber glücklicherweise nicht das Ende der Angebote: Die bestehenden Beratungsleistungen bleiben erhalten, werden aber künftig an anderen ifs-Standorten weitergeführt. Für die Mitarbeitenden hat die Entscheidung keine personellen Konsequenzen, Kündigungen sind mit der Schließung nicht verbunden.