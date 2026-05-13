Sie will Frauen während Schwangerschaft begleiten

„Meine eigenen Geburten haben mich tief verändert und in meine Kraft gebracht. Ich habe gespürt, wie wichtig es ist, dass sich Frauen gehalten und gesehen fühlen. Und genau das möchte ich weitergeben“, sagt Jasmin Korn. Die Spittalerin war als Ausbilderin beim Österreichischen Bundesheer tätig und hat sich jetzt einer neuen Aufgabe verschrieben.