Kate Cassidy zeigt sich auf TikTok frisch verliebt

„Muss mein Leben leben“

Erst vor einem Monat hatte Kate erklärt, dass sie den Valentinstag am 14. Februar ohne Tränen der Trauer um Liam überstanden habe, mit dem sie zwei Jahre zusammen war. Sie schrieb in einem TikTok-Post: „Man kommt nicht über Trauer hinweg. Man geht mit ihr weiter und trägt die Liebe in einer anderen Form. Lebe weiter. Mach weiter. Lebe dein Leben so intensiv wie möglich.“ Kate hatte zuvor zugegeben, dass es ihr nach Liams Tod schwergefallen sei, ihr Leben zu leben, bis sie erkannte, dass sie sich von ihrer Trauer und ihrem Schmerz lösen müsse, anstatt sich nur darauf zu konzentrieren.