Paynes Freundin: Darum ließ ich Liam allein zurück

Rückfall kam „aus dem Nichts“

Der Rückfall ihres Freundes, der in der Vergangenheit immer wieder über seine Probleme gesprochen hatte, sei für sie „aus dem Nichts“ gekommen, erklärte Cassidy. Sie habe nicht gemerkt, dass er in so einem fragilen Zustand sei. „Ich habe einfach nicht daran gedacht, dass so etwas passieren könnte, dass es so ausgehen könnte, wie es das tat. Es fühlt sich für mich immer noch nicht wirklich real an, dass er nicht mehr da ist“, erklärte sie. Sie denke seit seinem Tod „jede Sekunde eines jeden Tages“ an ihren Freund.