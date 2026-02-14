Hoher Strompreis, wer ist schuld?

Warum sind die Strompreise bei uns so hoch? Früher, ja, früher war das alles viel einfacher: Österreich und Deutschland hatten eine gemeinsame Strompreiszone, die ist heute nur mehr Geschichte, der Sündenfall geschah im Oktober 2018, wo Österreichs Verhandler weiche Knie bekommen hatten. Seit diesem Zeitpunkt gibt es getrennte Preiszonen.
Mit gewaltiger Wirkung: Waren früher die Strompreise einheitlich, so war im Jänner 2026 der Strompreis für Österreich nicht um ein oder zwei Euro je Kilowattstunde teurer, sondern um sagenhafte 33 Euro. Und wir mussten 30 Prozent unseres Strombedarfs importieren. Diese Differenz hatte Österreich schon im Vorjahr Mehrkosten in Höhe von 600 Millionen Euro gebracht.
Der Grund für die deutsch-österreichische Scheidung von 2018? Die Leitungsnetze waren schon damals zu schwach, um einen flotten Grenzverkehr in beiden Richtungen zu ermöglichen.
Und heute? Sollen wir uns damit abfinden, dass wir so viel mehr als die Deutschen zahlen müssen? Das sollten wir nicht, aber es liegt allein an uns: Sogar Geld ist da für den so dringenden Ausbau der Netze. Aber eines fehlt: die rechtzeitige Genehmigung für den Netzausbau.
Da haben wir bei uns einen Slalom durch die Instanzen zu bestehen, der an den Nerven zerrt. Wann endlich wird es grünes Licht geben? Ist den Herrschaften klar, dass es da um hunderte Millionen Euro geht?
