Senioren-Einbrecher-Duo von Polizei festgenommen

Seit Juli des vergangenen Jahres haben die 73-jährige Italienerin und ihr 71-jähriger Begleiter aus Pakistan mehrmals im Bregenzerwald zugeschlagen. Dabei gingen sie so vor, dass sich die Frau in unversperrte Wohnhäuser einschlich und dort gezielt nach Bargeld und Schmuck gesucht hat. Der Pakistani fungierte während dieser Aktionen als Fahrer.