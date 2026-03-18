Senioren-Einbrecher-Duo von Polizei festgenommen

Der Vorarlberger Polizei ist es gelungen, einen Mann (71) und eine Frau (73), die für zahlreiche Einschleichdiebstähle verantwortlich sind, dingfest zu machen. Die beiden sitzen in Untersuchungshaft.
Seit Juli des vergangenen Jahres haben die 73-jährige Italienerin und ihr 71-jähriger Begleiter aus Pakistan mehrmals im Bregenzerwald zugeschlagen. Dabei gingen sie so vor, dass sich die Frau in unversperrte Wohnhäuser einschlich und dort gezielt nach Bargeld und Schmuck gesucht hat. Der Pakistani fungierte während dieser Aktionen als Fahrer.
Insgesamt hat das Duo neun Einbrüche im Bregenzerwald begangen und einen im Nachbarbundesland Tirol. Bei manchen Taten blieb es lediglich beim Versuch, weil die beiden von den Hausbesitzern angetroffen und vertrieben wurden. Das Duo erbeutete insgesamt 9000 Euro und sitzt derzeit in der Justizanstalt Feldkirch.
Wohnungstüren verschließen
Die Polizei rät dringend, Eingangstüren von Wohnhäusern auch während des Tages versperrt zu halten. Wenn sich fremde Personen Zutritt zur Wohnung verschafft haben, sollte umgehend die Polizei angerufen werden (133).
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.