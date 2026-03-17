46-Jähriger soll elf Einbrüche am Kerbholz haben

Einem Ladendetektiv ist zu verdanken, dass die Polizei einem unsteten Serieneinbrecher das kriminelle Handwerk legen konnte. Der Unstete steht im Verdacht, im vergangenen Winter insgesamt elf Mal Coups verübt zu haben.
Mehrere Einbrüche konnten Beamte der Polizeiinspektion Schärding nach umfangreichen Ermittlungen klären: Demnach wird ein 46-Jähriger ohne Wohnsitz beschuldigt, elf Einbruchsdiebstähle im vergangenen Herbst/Winter im Bezirk Schärding bzw. im benachbarten Neuhaus am Inn (Deutschland) begangen zu haben. Zu neun Taten zeigte er sich geständig.
Mit Ladendiebstahl ging´s los
Auslöser der Ermittlungen gegen den 46-Jährigen war ein Ladendiebstahl bei einem Lebensmittelgeschäft am 17. Februar 2026 in Schärding, bei dem der Mann vom Ladendetektiv erwischt wurde. Bei seiner Beschuldigtenvernehmung und im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten ihm Einbruchsdiebstähle in Schärding, St. Florian am Inn sowie Suben und im oben erwähnten Neuhaus am Inn nachgewiesen werden.
Die Tatorte: Vereinsheime, Firmen, Jagdhütten und Container
Der 46-Jährige ist verdächtig in Vereinsheime, Firmengebäude, Jagdhütten und Container eingebrochen zu haben, indem er Fenster eingeschlagen beziehungsweise Türen aufgebrochen haben soll. Neben Bargeld gehörten auch Elektrogeräte, Zigaretten und Lebensmittel zum Diebesgut. Er wurde über Auftrag der Staatsanwaltschaft Ried in die Justizanstalt Ried eingeliefert.
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