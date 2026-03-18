Polizei weckte Dieb auf – und nahm ihn gleich fest

„Seit 50 Jahren bin ich in der Branche tätig, aber immer wieder passiert etwas, womit nicht zu rechnen ist!“ Josef Puchas, Chef des gleichnamigen Vier-Sterne-Wellnesshotels in Kukmirn, versteht die Welt nicht mehr. Einem Rumänen (23) hat er in seinem Betrieb einen Job anvertraut, um dort zu helfen, wo Unterstützung nötig ist, derzeit vor allem in der Küche. Den Kontakt hatte eine renommierte Geschäftsfrau hergestellt.