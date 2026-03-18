Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

In Wellnesshotel

Polizei weckte Dieb auf – und nahm ihn gleich fest

Burgenland
18.03.2026 05:00
Dienstagfrüh fuhr die Polizei beim Hotel vor. Die Handschellen klickten im „Pfirsich“-Zimmer.
Dienstagfrüh fuhr die Polizei beim Hotel vor. Die Handschellen klickten im „Pfirsich“-Zimmer.(Bild: Christian Schulter)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Kurios! Gleich nach seinem ersten offiziellen Arbeitstag in einem Wellnesshotel im Burgenland ging ein Küchengehilfe in der Nacht auf Beutezug und hackte Computer. Jetzt klickten die Handschellen – die „Krone“ hat mit dem Hotelbetreiber gesprochen, kennt die Hintergründe.

0 Kommentare

„Seit 50 Jahren bin ich in der Branche tätig, aber immer wieder passiert etwas, womit nicht zu rechnen ist!“ Josef Puchas, Chef des gleichnamigen Vier-Sterne-Wellnesshotels in Kukmirn, versteht die Welt nicht mehr. Einem Rumänen (23) hat er in seinem Betrieb einen Job anvertraut, um dort zu helfen, wo Unterstützung nötig ist, derzeit vor allem in der Küche. Den Kontakt hatte eine renommierte Geschäftsfrau hergestellt.

Wechselgeldkasse aufgebrochen
Doch der neue Mitarbeiter hatte kriminelle Pläne, sofort umgesetzt nach dem ersten Arbeitstag in der Nacht auf 17. März. Zu später Stunde schlich der 23-Jährige durch die Gänge, auf der Suche nach Beute. Im Destillerie-Shop brach er die Wechselgeldkasse auf, laut Aufzeichnungen befüllt mit mehr als 500 Euro.

Gegen zwei Uhr verschaffte er sich via PC im Büro Zugang zu dem von seinem Arbeitgeber genutzten Online-Bezahldienst – die Anleitung zum Hacken des Computers hatte der Täter von einem Komplizen per Live-Telefonat am Handy bekommen, wie auf Bildern der Videokameras im Zuge der Erhebungen zu sehen war.

In diesem Zimmer wurde der Verdächtige festgenommen.
In diesem Zimmer wurde der Verdächtige festgenommen.(Bild: Christian Schulter)

Täter kam nicht zum Dienst
„Der 23-Jährige hat es geschafft, eine rumänische Telefonnummer in unser Bezahlsystem einzuschleusen, um später viel Geld abzuzweigen“, schildert Josef Puchas. Der dreiste Beutezug ist jedoch aufgefallen, weil der Täter nicht zum Frühdienst erschienen ist. Nach seiner Diebestour hatte er offenbar mit einer aus dem Shop entwendeten Flasche Whisky gefeiert, sein Personalzimmer namens „Pfirsich“ mit Zigarettenqualm vernebelt – und verschlafen.

Mann wurde abgeführt
Das „böse“ Erwachen folgte prompt: Bevor der Verdächtige aufgewacht ist, stand die alarmierte Polizei bereits vor der Tür. Der Rumäne wurde abgeführt. Videoaufnahmen zeigten, wie er an den im Haus installierten Kameras vorbeigeschlichen ist und sich den Pullover über den Kopf gezogen hat, um unerkannt zu bleiben.

Der Safe mit Trinkgeld ist schon ein paar Tage zuvor geknackt worden.
Der Safe mit Trinkgeld ist schon ein paar Tage zuvor geknackt worden.(Bild: Christian Schulter)

Safe mit Gewalt geknackt
Nach der Festnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Rumäne bereits nach seinem Probetag im Wellnesshotel in der Nacht auf 11. März zugeschlagen hatte. Mit Gewalt war damals der Trinkgeld-Safe der Etagenmädchen geknackt worden, der mit fast 1500 Euro erst zu Ostern geleert worden wäre.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
18.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
5° / 16°
Symbol heiter
Güssing
5° / 15°
Symbol wolkig
Mattersburg
4° / 15°
Symbol heiter
Neusiedl am See
5° / 17°
Symbol heiter
Oberpullendorf
4° / 15°
Symbol heiter

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
190.252 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
167.466 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
152.570 mal gelesen
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1460 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Außenpolitik
Hormuz-Dilemma: Europäer lassen Trump auflaufen
1331 mal kommentiert
Trump hat seine Partner – wieder einmal – verärgert.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1268 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Mehr Burgenland
Aufnahmen geplant
Mehr Polizei ist jetzt wieder im Einsatz
Massnahmen gefordert
Auch Landwirte leiden unter hohen Spritpreisen
Bird Experience 2026
Von 23. bis 26.4. dreht sich wieder alles um Vögel
3. Liga Ost:
FavAC dreht Spiel – Leobendorf verliert erneut!
U-Ausschuss
Neue Eisenstädter: Viele Zweifel, viele Fragen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf