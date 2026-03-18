Polizei weckte Dieb auf – und nahm ihn gleich fest

Kurios! Gleich nach seinem ersten offiziellen Arbeitstag in einem Wellnesshotel im Burgenland ging ein Küchengehilfe in der Nacht auf Beutezug und hackte Computer. Jetzt klickten die Handschellen – die „Krone“ hat mit dem Hotelbetreiber gesprochen, kennt die Hintergründe.
„Seit 50 Jahren bin ich in der Branche tätig, aber immer wieder passiert etwas, womit nicht zu rechnen ist!“ Josef Puchas, Chef des gleichnamigen Vier-Sterne-Wellnesshotels in Kukmirn, versteht die Welt nicht mehr. Einem Rumänen (23) hat er in seinem Betrieb einen Job anvertraut, um dort zu helfen, wo Unterstützung nötig ist, derzeit vor allem in der Küche. Den Kontakt hatte eine renommierte Geschäftsfrau hergestellt.
Wechselgeldkasse aufgebrochen
Doch der neue Mitarbeiter hatte kriminelle Pläne, sofort umgesetzt nach dem ersten Arbeitstag in der Nacht auf 17. März. Zu später Stunde schlich der 23-Jährige durch die Gänge, auf der Suche nach Beute. Im Destillerie-Shop brach er die Wechselgeldkasse auf, laut Aufzeichnungen befüllt mit mehr als 500 Euro.
Gegen zwei Uhr verschaffte er sich via PC im Büro Zugang zu dem von seinem Arbeitgeber genutzten Online-Bezahldienst – die Anleitung zum Hacken des Computers hatte der Täter von einem Komplizen per Live-Telefonat am Handy bekommen, wie auf Bildern der Videokameras im Zuge der Erhebungen zu sehen war.
Täter kam nicht zum Dienst
„Der 23-Jährige hat es geschafft, eine rumänische Telefonnummer in unser Bezahlsystem einzuschleusen, um später viel Geld abzuzweigen“, schildert Josef Puchas. Der dreiste Beutezug ist jedoch aufgefallen, weil der Täter nicht zum Frühdienst erschienen ist. Nach seiner Diebestour hatte er offenbar mit einer aus dem Shop entwendeten Flasche Whisky gefeiert, sein Personalzimmer namens „Pfirsich“ mit Zigarettenqualm vernebelt – und verschlafen.
Mann wurde abgeführt
Das „böse“ Erwachen folgte prompt: Bevor der Verdächtige aufgewacht ist, stand die alarmierte Polizei bereits vor der Tür. Der Rumäne wurde abgeführt. Videoaufnahmen zeigten, wie er an den im Haus installierten Kameras vorbeigeschlichen ist und sich den Pullover über den Kopf gezogen hat, um unerkannt zu bleiben.
Safe mit Gewalt geknackt
Nach der Festnahme erhärtete sich der Verdacht, dass der Rumäne bereits nach seinem Probetag im Wellnesshotel in der Nacht auf 11. März zugeschlagen hatte. Mit Gewalt war damals der Trinkgeld-Safe der Etagenmädchen geknackt worden, der mit fast 1500 Euro erst zu Ostern geleert worden wäre.
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