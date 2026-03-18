Irrer Preis für Wiens wohl teuersten Parkplatz

Besonders im 1. Bezirk sind Parkmöglichkeiten rar gesät, und genau das treibt die monatlichen Mietpreise dort in die Höhe. Die Summen können da auch schon mal drei- oder sogar vierstellig ausfallen. So kostet ein Fixplatz in den Wintermonaten (November bis März) in der Garage am Neuen Markt aktuell 1095 Euro, ist derzeit aber ausverkauft. Doch es geht noch teurer. Viel teurer.