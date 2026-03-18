Irrer Preis für Wiens wohl teuersten Parkplatz

In der Wiener City wurde ein Pkw-Abstellplatz an eine Privatperson verkauft – um einen Preis, um den sich andere Eigentumswohnungen oder auch neue Autos kaufen.
Eigentlich gilt ja die Kfz-Verwahrstelle der MA48 in Simmering als der teuerste Parkplatz von ganz Wien. Eine Abschleppung kostet saftige 301 Euro. Die Gebühr für die Verwahrung des Fahrzeuges beträgt elf Euro – pro Tag. Wer dann noch sein Auto mit dem Taxi holt, zahlt insgesamt fast 400 Euro. Jede noch so teure Parkgarage ist günstiger. Wobei: Stellplätze in der Innenstadt sind begehrt und daher kostspielig.
Besonders im 1. Bezirk sind Parkmöglichkeiten rar gesät, und genau das treibt die monatlichen Mietpreise dort in die Höhe. Die Summen können da auch schon mal drei- oder sogar vierstellig ausfallen. So kostet ein Fixplatz in den Wintermonaten (November bis März) in der Garage am Neuen Markt aktuell 1095 Euro, ist derzeit aber ausverkauft. Doch es geht noch teurer. Viel teurer.
Kaufvertrag im Oktober abgeschlossen
In der Judengasse 1, ganz in der Nähe, wurde ein Pkw-Abstellplatz angeblich um sage und schreibe 1,08 Millionen Euro verkauft. In einem Wohnhaus, das im Jahr 1975 errichtet wurde. Der Kaufvertrag wurde im vergangenen Oktober abgeschlossen, die Eintragung ins Grundbuch erfolgte im Dezember.
Verkäuferin der Liegenschaft war die „Hubert Hahnekamp Privatstiftung“. Im Gespräch mit der „Krone“ sagt Stiftungsvorstand und Ex-Asfinag-Chef Klaus Schierhackl nur so viel: „Also, dieser Verkaufspreis stimmt nicht. Es war nicht einmal die Hälfte davon.“ Und: Der Stellplatz biete außerdem ausreichend Raum für zwei Fahrzeuge.
Trotzdem dürfte es sich dabei um einen neuen Rekordpreis handeln. Um wie viel er wirklich verkauft wurde, bleibt ein Geheimnis.
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