Teuerste Immobilie von Wien hat 13 Toiletten

Es ist ein Hauch von Hollywood, mitten im Wiener Stadtteil Grinzing. In bester Lage von Döbling ist derzeit eine ganz besondere Liegenschaft auf dem Markt: das Refugium Ballisté. Und das Luxus-Anwesen zeigt, wie der Immobilienmarkt auch in der Bundeshauptstadt aus immer absurder werdenden Preisen besteht.