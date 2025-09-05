Teuerste Immobilie von Wien hat 13 Toiletten

Das dürfte die Ursache des Seilbahnunglücks sein
16 Tote in Lissabon
Einzigartig, exklusiv und luxuriös: Diese Döblinger Villa sprengt beinahe alle Dimensionen. Genauso wie beim Kaufpreis. Die „Krone“ kennt den Preis und hat sich umgesehen.
Es ist ein Hauch von Hollywood, mitten im Wiener Stadtteil Grinzing. In bester Lage von Döbling ist derzeit eine ganz besondere Liegenschaft auf dem Markt: das Refugium Ballisté. Und das Luxus-Anwesen zeigt, wie der Immobilienmarkt auch in der Bundeshauptstadt aus immer absurder werdenden Preisen besteht.
