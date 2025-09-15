Vorteilswelt
Park statt Autos

Abhängen statt Parken am Naschmarkt

Wien
15.09.2025 16:00
Grün statt grau: Aus dem Naschmarkt-Parkplatz zwischen 5. und 6. Bezirk wurde im dicht verbauten ...
Grün statt grau: Aus dem Naschmarkt-Parkplatz zwischen 5. und 6. Bezirk wurde im dicht verbauten Gebiet ein Park.(Bild: Eva Manhart)

Die Transformation des bekannten Naschmarkts schreitet voran: Aus dem tristen Parkplatz an der Wienzeile wurde jetzt ein Naschpark. 

Der Naschmarkt und seine Umgebung werden gerade umfassend neu gestaltet. Dort, wo eigentlich eine moderne Markthalle, ganz nach dem Vorbild des Londoner Borough Market, hätte entstehen sollen, blüht nun der Naschpark.

Ein Relikt aus den 70er-Jahren: Der Parkplatz am Naschmarkt war bis 1972 Teil des Marktgebiets ...
Ein Relikt aus den 70er-Jahren: Der Parkplatz am Naschmarkt war bis 1972 Teil des Marktgebiets und wurde in den 1970er-Jahren in einen großen Parkplatz umgewandelt.(Bild: Stadt Wien/Christian Fürthner)

Verkehrsstadträtin Ulli Sima, Sophie Lessacher, stellvertretende Bezirksvorsteherin von Mariahilf (beide SPÖ) und Neos-Klubobfrau Selma Arapović eröffneten die neue Grünoase am Montag. Der Bau westlich der Kettenbrückengasse stellte sich als eine besondere Herausforderung auf dem über 100 Jahre alten Wienflussgewölbe und oberhalb der U4-Linie dar. Die Decke ist dort teilweise nur 70 Zentimeter dick.

Gemütlich abhängen im neuen Naschpark: Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) testete die Hängematte als ...
Gemütlich abhängen im neuen Naschpark: Stadträtin Ulli Sima (SPÖ) testete die Hängematte als Erste.(Bild: Eva Manhart)

Auf knapp 7000 Quadratmeter wurden 70 Bäume und über 50.000 Pflanzen gepflanzt. Zwei schattige Pergolen, Picknicktische, Hängematten und ein kleiner Aussichtspunkt mit Blick ins Wiental sollen den einst tristen Parkplatz zum „grünen Wohnzimmer“ machen. Für Sima ist es sogar so etwas wie die „Speerspitze der Raus aus dem Asphalt-Projekte“. Dem Vorhaben gingen jahrelange Diskussionen voraus. Vor vier Jahren wurden über 22.000 Unterschriften gesammelt, die sich für einen Park statt für eine Halle aussprachen.

Lesen Sie auch:
Früher ein Parkplatz, jetzt eine Baustelle: der neue Naschpark, neben dem Naschmarkt in ...
70 neue Bäume
Aus Betonwüste am Naschmarkt wird ein Park
10.07.2025
Lokalaugenschein
Umstrittener Naschmarkt-Umbau ist fast fertig
04.04.2025

Der „neue“ Naschmarkt soll dann am 24. Oktober eröffnet werden. Kommenden Freitag findet von 13 bis 19 Uhr, gegenüber der Linken Wienzeile 60-68, ein großes Eröffnungsfest statt. Mit Live-Musik, Fahrradparcours, Schokobrunnen und einer Schmink- und Bastelstation.

Porträt von Christoph Engelmaier
Christoph Engelmaier
