Abhängen statt Parken am Naschmarkt

Auf knapp 7000 Quadratmeter wurden 70 Bäume und über 50.000 Pflanzen gepflanzt. Zwei schattige Pergolen, Picknicktische, Hängematten und ein kleiner Aussichtspunkt mit Blick ins Wiental sollen den einst tristen Parkplatz zum „grünen Wohnzimmer“ machen. Für Sima ist es sogar so etwas wie die „Speerspitze der Raus aus dem Asphalt-Projekte“. Dem Vorhaben gingen jahrelange Diskussionen voraus. Vor vier Jahren wurden über 22.000 Unterschriften gesammelt, die sich für einen Park statt für eine Halle aussprachen.